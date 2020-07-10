Прогулка по Комсомольскому парку

Прогулку по Комсомольскому парку мы начинаем от трамвайной остановки «Подкова». В этой части парка все по фэн-шую: кроны деревьев спасают посетителей в жаркую погоду, а легкий ветерок слегка охлаждает лицо. Дети и родители мирно шагают по дорожкам, справа продавец сладкой ваты подзывает маленьких сладкоежек, закручивая любимое лакомство на палочку. Маленькая девочка, одетая в розовое платье и с розовыми бантиками, увидев этот десерт подбежала к папе, взглянула пронизывающе-теплым детским взглядом и повела за руку к продавцу. Получив желаемое, девочка убежала на площадку, а родители неспешно пошли следом.

Впереди, отражая лучи жаркого летнего солнца, озаряется мемориал воинской славы. Возле него всегда много молодежи: они катаются на скейтбордах и велосипедах, соревнуются, кто прыгнет выше и проедет быстрее. Оттуда доносятся крики: «Давай! Давай!», «Вперед!». Наверное, ребята устроили соревнования. К слову, для таких активных и спортивных посетителей парка были обустроены велосипедные дорожки. Там и специальное покрытие и дорожная разметка, чтобы не создавались пробки и аварии. Однако эти дорожки облюбовали не только любители железных коней. Нередко на них можно встретить простых «пешеходов», мамочек с колясками и детьми. Так, Надежда Смолянова приезжает погулять в Комсомольский парк со своим восьмимесячным сыном Артемом. Говорит, что им здесь очень нравятся атмосфера и свежий воздух. Именно Надежду мы и встретили на одной из велосипедных дорожек:

-Надежда, скажите, Вы знаете, что находитесь сейчас на дорожке, предназначенной для велосипедистов?

-Да, я знаю. Но это вынужденная мера. Под вечер в парке много людей, они идут обычно нескончаемым потоком, многие не могут отойти в сторону и не дают проехать с коляской. Особенно часто такое случается, когда впереди идет компания подростков. Мой ребенок может спать, а они громко кричат. На этих же дорожках почти никого нет. Изредка могут проезжать дети на велосипедах или взрослые, но они аккуратно объезжают. Но, конечно, я стараюсь лишний раз не мешать движению и пользоваться пешеходными тропами.

Под вечер людей в парке, и правда, становится много. Он буквально оживает: приобретает запах смешанных духов, кофе и еды; разговоры превращаются в гул, из которого можно выделить только смех. Изредка бесчисленные диалоги перебивает музыка с африканскими мотивами и задорные зазывания танцоров. Кажется, здесь можно устроить настоящее шоу-талантов.

Мы проходим в центр парка, к спортивному комплексу. Здесь и турники, и кольцо для баскетбола, и волейбольная сетка — настоящий рай для спортсменов. Рядом находится скейт-площадка. Ее освоили даже самые юные скейтбордисты. И на наших глазах происходит авария: мальчик, не справившись с управлением четырехколесного друга, задевает коляску. Маленький Герман проснулся из-за резкого толчка и начал плакать. Его успокаивает бабушка Валерия Олеговна.

-Валерия Олеговна, мы сейчас с Вами находимся на велосипедной дорожке. Вы не боялись, что такое может произойти?

-А где мне еще находиться, если нет здесь пешеходной дорожки? Мы гуляли с внуком, прошли вдоль памятника, потом сюда. А здесь рядом его мама со старшей сестрой, вон, на площадке в мячик играют. Ну а так к этой площадке по-другому и не подойдешь. Либо надо в гору идти и круг большой делать, либо так. Здесь постоянное столпотворение, все вперемешку: и велосипедисты, и коляски, и пешеходы. Но такого раньше не происходило. Да и что же поделать, не справился мальчик с самокатом, не винить же его за это.

Мальчик с самокатом извинился и вежливо пожелал хорошей прогулки, а Валерия Олеговна с внуком стали медленно обходить спортивную площадку. Кажется, даже такая неприятность не может испортить впечатление от вечернего парка. Они уходили все дальше, однако еще было заметно, как маленький Герман вновь мирно уснул в своей коляске.

Для справки:

Комсомольский парк был отреставрирован около двух лет назад. На площади более 92 гектаров были проложены велосипедные и пешеходные дорожки, проведено освещение, разбиты клумбы и газоны, реконструирован спортивный комплекс, отведена площадка для выгула собак. Сейчас это самый популярный и любимый парк у местных жителей.