Прокуратура Пятигорска разъясняет:

Федеральным законом от 02.07.2021 № 305-ФЗ внесены изменения в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации.

В частности, указанными изменениями предусматривается, что с 2022 года от НДС освобождают услуги общепита, которые оказываются через рестораны, кафе закусочные, столовые и т.д., а также при выездном обслуживании.

При этом под освобождение не попадает реализация продуктов отделами кулинарии розничных продавцов или организациями и индивидуальными предпринимателями, которые занимаются заготовками либо розничной торговлей.

Для освобождения от НДС необходимо соблюдение ряда условий:

— за предшествующий календарный год сумма доходов не превышает 2 миллиардов руб.;

— доля доходов от услуг общепита за предшествующий календарный год составляет более 70% общей суммы поступлений;

— среднемесячный размер выплат работникам не ниже среднемесячной зарплаты в регионе по деятельности класса 56 «Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков» (данное условие применяется для периодов начиная с 01.01.2024).

Отдельные правила предусмотрены для налогоплательщиков, которые зарегистрируются в 2022-2024 годах.