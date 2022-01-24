Прокуратура Пятигорска сообщает

Прокуратура Пятигорска информирует о том, что Федеральным законом от 30.12.2021 № 500-ФЗ внесены изменения: в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (ч. 2 ст. 29 дополнить п. 2.1 и 2.2; ч. 2 ст. 29 УПК РФ дополнена п. 2.1 и п. 2.2 — с 10.01.2022): о временном помещении подозреваемого, обвиняемого, содержащегося под стражей, в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях и о продлении срока временного пребывания подозреваемого, обвиняемого, содержащегося под стражей, в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях (в ред. Фед. закона от 30.12.2021 № 500-ФЗ. Опубл. на официальном интернет-портале 30.12.2021).

— 2) в ч. 11 ст. 109 заменить слова и дополнить словами;

Новая редакция ч. 11 ст. 109 Уголовно-процессуального кодекса РФ (с 10.01.2022):

По истечении предельного срока содержания под стражей в случаях, предусмотренных пунктами 3 и 4 части десятой настоящей статьи, и при необходимости производства предварительного расследования либо в случае продолжения судебного разбирательства суд вправе продлить срок содержания лица под стражей в порядке, установленном настоящей статьей, но не более чем на 6 месяцев. (в ред. Фед. закона от 30.12.2021 № 500-ФЗ. Опубл. на официальном интернет-портале 30.12.2021)

3) п. 3 ст. 196 дополнить словами;

Новая редакция п. 3 ст. 196 Уголовно-процессуального кодекса РФ(с 10.01.2022):

3) психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда возникает сомнение в его вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве, в том числе его нуждаемость в лечении в стационарных условиях; (в ред. Фед. закона от 30.12.2021 № 500-ФЗ. Опубл. на официальном интернет-портале 30.12.2021)

4) ст. 435 изложить в новой редакции;

Новая редакция ст. 435 Уголовно-процессуального кодекса РФ(с 10.01.2022):

Статья 435. Временное помещение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях

При установлении по результатам судебно-психиатрической экспертизы наличия у лица, в отношении которого в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу, психического расстройства, требующего помещения его в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, суд по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа или дознавателем с согласия прокурора, либо по собственной инициативе в случае, если уголовное дело находится в производстве суда, принимает решение о временном помещении данного лица в лечебных целях в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, с указанием срока, на который оно временно помещается в такую организацию (в том числе календарной даты его истечения), который не может превышать 6 месяцев, и типа медицинской организации, соответствующего характеру и степени психического расстройства данного лица и определяемого на основании заключения экспертов, участвовавших в производстве судебно-психиатрической экспертизы. Если производство по уголовному делу не может быть закончено до истечения установленного судом срока, указанного в части первой настоящей статьи, и отсутствуют основания для прекращения временного пребывания лица в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, суд на основании медицинского заключения такой организации о результатах психиатрического освидетельствования по ходатайству, поданному следователем с согласия руководителя следственного органа или дознавателем с согласия прокурора не позднее чем за 7 суток до истечения установленного срока, либо по собственной инициативе в случае, если уголовное дело находится в производстве суда, может продлевать этот срок неоднократно, но не свыше сроков, установленных статьями 109 и 255 настоящего Кодекса. Вопросы о временном помещении лица, в отношении которого в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу, в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, а также о продлении срока временного пребывания в такой организации данного лица рассматриваются судом в порядке, установленном статьей 108 настоящего Кодекса, не позднее чем через 5 суток со дня получения ходатайства. Принятие судебного решения о временном помещении лица в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, либо о продлении срока его временного пребывания в такой организации в его отсутствие допускается только в случае, если психическое состояние, подтвержденное такой организацией, не позволяет ему участвовать в судебном заседании. При этом участие защитника данного лица в судебном заседании является обязательным. При принятии судебного решения о временном помещении лица в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, либо о продлении срока его временного пребывания в такой организации судом в отношении данного лица могут быть установлены следующие запреты:

1) на общение с определенными лицами;

2) на отправление и получение почтово-телеграфных отправлений;

3) на использование средств связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

При запрете на общение с определенными лицами, предусмотренном пунктом 1 части пятой настоящей статьи, в судебном решении о временном помещении подозреваемого или обвиняемого, содержащегося под стражей, в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, должны быть указаны лица, с которыми подозреваемому или обвиняемому запрещается общаться. Контроль за соблюдением запретов, предусмотренных частью пятой настоящей статьи, осуществляется администрацией медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях. Копии решений, указанных в частях первой и второй настоящей статьи, направляются судом лицу, возбудившему ходатайство, прокурору, лицу, в отношении которого принято решение о временном помещении в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, потерпевшему, защитнику, в администрацию места содержания под стражей, а также в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в которую временно помещается лицо, в отношении которого в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу. Судебные решения, указанные в частях первой и второй настоящей статьи, подлежат немедленному исполнению. Указанные решения могут быть обжалованы в апелляционном порядке с учетом особенностей, предусмотренных статьями 389.2 и 389.3 настоящего Кодекса, в течение 10 суток со дня их вынесения, а также в кассационном порядке по правилам, установленным главой 47.1 настоящего Кодекса. Следователь, дознаватель, суд по уголовным делам, находящимся в их производстве, информируются медицинской организацией, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, о психическом состоянии лица, временно помещенного в такую организацию, посредством направления медицинского заключения по результатам психиатрического освидетельствования данного лица и при улучшении его психического состояния в пределах компетенции разрешают вопрос о возможности применения к данному лицу меры пресечения в случае истечения срока ранее избранной меры пресечения в виде заключения под стражу. Помещение лица, не содержащегося под стражей, в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, производится судом в порядке, установленном статьей 203 настоящего Кодекса. (в ред. Фед. закона от 30.12.2021 № 500-ФЗ. Опубл. на официальном интернет-портале 30.12.2021)

5) в ч. 2 ст. 446 заменить слова;

Новая редакция ч. 2 ст. 446 Уголовно-процессуального кодекса РФ (с 10.01.2022):

2. Время, проведенное в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, засчитывается в срок отбывания наказания в соответствии со статьей 103 Уголовного кодекса Российской Федерации. (в ред. Фед. закона от 30.12.2021 № 500-ФЗ. Опубл. на официальном интернет-портале 30.12.2021).