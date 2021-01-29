Прокурор города Пятигорска Виктор Келлер рассказал о недопустимости участия несовершеннолетних в несанкционированных массовых мероприятиях

Заведующий Отделом по делам молодежи Мария Данилова и председатель Молодежной общественной палаты Анна Крымова побывали на приеме у Прокурора города Пятигорска и обсудили возможность взаимодействия с ведомством и проведения совместных профилактических мероприятий среди молодежи.

Также затронули вопрос правовых последствий участия представителей молодежи в несанкционированных митингах, в том числе – ответственность за вовлечение несовершеннолетних в подобные мероприятия.

— Молодые люди уязвимы и задача взрослых их защищать от негативного воздействия. Хочу напомнить, что вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные массовые мероприятия недопустимо и регламентируется статьей 151.2 УК РФ, — прокомментировал Виктор Келлер.

Закон гласит, что склонение или иное вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, заведомо для виновного представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего, путем уговоров, предложений, обещаний, обмана, угроз или иным способом, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста, вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления или в совершение антиобщественных действий наказывается штрафом в размере от 50 000 до 80 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3-х до 6-ти месяцев.

Наказанием могут также служить исправительные работы на срок до 1-го года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо принудительными работами на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Это же деяние, совершенное:

а) в отношении двух или более несовершеннолетних;

б) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

в) в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет»), — наказывается штрафом в размере до 100 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.

Или наказанием за нарушение закона также послужат обязательные работы на срок до 440 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.