Прокурор разъясняет

«Мой родственник отбывает наказание в исправительной колонии. В период новогодних праздников в январе у него заканчивается срок лишения свободы. Вместе с тем, мы живем в отдаленном населенном пункте, куда транспорт ходит нерегулярно и вряд ли будет ходить в праздники. Как ему добраться до дома с учетом сложившихся обстоятельств?» На вопрос отвечает помощник прокурора Георгий Попов.

Законодателем четко урегулирован вопрос о сроках и порядке освобождения осужденного к лишению свободы от наказания.Так, согласно ч. 1 ст. 173 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации отбывание лишения свободы на определенный срок прекращается в последний день срока наказания с учетом тех изменений, которые могут быть внесены в срок наказания в соответствии с законом.

Вместе с тем, ч. 2 ст. 173 УИК РФ предусмотрено, что осужденные к лишению свободы на определенный срок освобождаются в первой половине последнего дня срока наказания. Если срок наказания оканчивается в выходной или праздничный день, осужденный освобождается от отбывания наказания в предвыходной или предпраздничный день. При исчислении срока наказания в месяцах он истекает в соответствующее число последнего месяца, а если данный месяц не имеет соответствующего числа — в последний день этого месяца.

Таким образом, если Ваш родственник должен освободиться из исправительной колонии в период январских праздников, являющихся официально праздничными днями, то исправительное учреждение обязано освободить его в первой половине предпраздничного дня, что с учетом нынешнего положения выпадает на 30 декабря 2022 года.