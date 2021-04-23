Пропусти пожарную машину!

«Мчится, как на пожар», — расхожее выражение, знакомое многим. Но рассмотреть его можно и в прямом смысле, особенно в свете важной и опасной работы пожарных. Ведь от того, как быстро они доедут до места возгорания, часто зависят жизни людей. Сегодня в Пятигорске прошла акция «Маячок»: совместный рейд ОБ ДПС ГИБДД г. Пятигорска ГУ МВД России по СК, ОГИБДД ОМВД РФ и 2 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Ставропольскому краю. Цель – напомнить водителям, что нужно уступать дорогу машинам, снабженным специальным сигналом, и выявить нарушителей ПДД.

Журналисты отправились в рейд прямо в пожарной машине, чтобы осветить событие максимально. Вслед за автомобилем, который, завывая сиренами, помчался по улицам города, отправились экипажи ГАИ. Рейд прошел по самым оживленным и проблемным местам. Таковыми считаются проспект Калинина, где из-за припаркованных машин автомобили не могут прижаться к обочине, чтобы пропустить пожарных,улицы Широкая,Первомайская, местами Бештаугорское шоссе. На этот раз акция показала, что культура вождения присутствует у пятигорчан и гостей города. Нарушителей выявлено не было.

Как рассказали сотрудники пожарной службы, проблематично бывает работать во дворах МКЖД. Особенно из-за того, что во многих из них все заставлено припаркованными автомобилями, а в некоторых жильцы сами устанавливают шлагбаумы. Во время преодоления этих препятствий теряются драгоценные минуты.

К слову сказать, водить пожарную машину – тоже задача не из простых: она весит порядка 15 тонн, в ней 3,2 м3 воды и 200 литров пены. Кстати, баки для воды в машине специально квадратные. Это нужно, чтобы она не мешала движению на поворотах. По этой же причине всегда выезжают только с полными баками: если был расход, то надо сразу стать на гидрант. Водителем пожарной машины могут быть только опытные автомобилисты, имеющие солидный стаж вождения автомобилей категории С — не менее 3 лет.