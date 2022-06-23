Просветительская программа «Городские практики» стартовала в Пятигорске

Двухнедельный интенсив пройдет в смешанном формате: онлайн и очно. С 21 по 27 июня – онлайн-лекции и самостоятельное исследование территории. С 28 июня по 2 июля – очные семинары и защиты учебных проектов. Пятигорск был выбран городом для реализации программы среди более 90 заявок со всей России. Регистрацию на участие в программе подтвердили 50 специалистов со всего Северо-Кавказского федерального округа. В их числе архитекторы, градостроители, предприниматели, краеведы, городские активисты. Главная тема интенсива — социокультурное программирование территорий.

Открывая мероприятие, глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов подчеркнул, что проведение просветительской программы – важное событие не только для профессионального сообщества, но и для города-курорта. Градоначальник сообщил, что все инициативы участников «Городских практик» будут изучаться экспертами. Лучшие идеи войдут в проект преобразования Пятигорска и будут взяты в дальнейшую разработку. Напомним, «Городские практики» — это бесплатная просветительская программа для специалистов в сфере развития городской среды. «Городские практики» входят в программу Архитекторы.рф. Архитекторы.рф реализуется Фондом ДОМ.РФ в соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина при поддержке Правительства Российской Федерации и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.