Противопожарная безопасность в преддверии праздников

В соответствии с указанием управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю в декабре – январе 2021-2022 гг., и в преддверии новогодних и рождественских мероприятий на территории города Пятигорска отделом надзорной деятельности и профилактической работы (по г. Пятигорску) организован ряд профилактических мероприятий, которые включаются в себя проведение профилактических визитов на объектах, задействованных в организации и проведении новогодних и рождественских мероприятий.

Главная цель профилактических визитов – обеспечение пожарной безопасности в период проведения новогодних и рождественских праздников. При проведении профилактических визитов объектов задействованных в праздничных мероприятиях, сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Пятигорску особое внимание будет уделяться состоянию путей эвакуации и эвакуационных выходов, работоспособности систем автоматической противопожарной защиты и оповещения людей о пожаре, наличию и исправностьипервичных средств пожаротушения, систем противопожарного водопровода, а также будут проведены противопожарные инструктажи с руководителями и персоналом объектов.

Уважаемые жители и гости города-курорта Пятигорска, в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации применение пиротехнических изделий запрещается внутри помещений и квартир, на кровлях, балконах, лоджиях, выступающих частях фасадов зданий. Кроме того, следует всегда внимательно изучать инструкцию по применению пиротехнического изделия и приобретать их в специализированных магазинах, которые имеют все необходимые разрешительные документы и сертификаты качества на соответствующую продукцию. Категорически запрещена продажа пиротехники лицам, не достигшим 16-летнего возраста, если производителем не установлено другое возрастное ограничение. Перед запуском фейерверков необходимо соблюдать безопасное расстояние от зданий и зрителей. Указанные требования определяются инструкцией применяемых пиротехнических изделий. Использование пиротехнических изделий необходимо проводить в соответствии с их инструкцией по применению и на безопасном расстоянии от массового скопления людей и зданий (в том числе с учетом размеров опасной зоны).

При эксплуатации электрических приборов запрещается:

а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и следами термического воздействия;

б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

в) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;

г) пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;

д) использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.

При эксплуатации приборов отопления запрещается:

1) эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от конструкций из горючих материалов, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках, наружных поверхностях печи, дымовых трубах, дымовых каналах и предтопочных листах.

При обнаружении на примыкающих строительных конструкциях, выполненных из древесины или других горючих материалов, признаков термического повреждения (потемнение, обугливание, оплавление) эксплуатация печи прекращается. При этом поверхность поврежденной конструкции должна быть теплоизолирована либо увеличена величина разделки (отступки).

2) применять в качестве топлива отходы нефтепродуктов и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, которые не предусмотрены технической документацией на эксплуатацию оборудования;

3) эксплуатировать теплопроизводящие установки при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, а также из вентилей у топки и емкости с топливом;

4) подавать топливо при потухших форсунках или газовых горелках;

5) разжигать установки без их предварительной продувки;

6) работать при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования, предусмотренных изготовителем;

7) сушить горючие материалы на котлах, паропроводах и других теплогенерирующих установках.

Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются.