Прямая линия губернатора

10 июня губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров проведёт первую прямую линию в социальных сетях.

Начнётся трансляция в 18 часов. Эфир будет идти в официальных аккаунтах главы Ставрополья в Instagram, ВКонтакте и Одноклассниках.

Вопрос можно отправить заранее, оставив его в комментариях под постом на странице Губернатора Ставропольского края. Ссылка на пост – в шапке профиля.

Также Владимир Владимиров ответит на сообщения, пришедшие во время эфира.