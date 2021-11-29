«Прямая линия» с губернатором Владимиром Владимировым

30 ноября состоится «Прямая линия» с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.

Вот что о предстоящем мероприятии глава региона написал в своем Instagram аккунте: «Дорогие земляки! Подходит время для новой «Прямой линии». Она начнется в 18 часов завтра, 30 ноября. На этот раз, будем общаться не в телеэфире, а соцсетях. Площадками станут мои аккаунты в Instagram, ВК и Одноклассниках. Подключайтесь, заходите, задавайте вопросы! Пожалуйста, при обращении в директ не забывайте оставлять контакты для обратной связи. До встречи в онлайне завтра!».