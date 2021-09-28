29 сентября в 18:00 состоится «Прямая линия» с губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым.

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На ваши вопросы губернатор ответит в ходе прямого эфира на телеканалах «Россия 24» (ГТРК «Ставрополье») и «Свое ТВ».

Также будет вестист трансляция на странице в Инстаграм.

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Вопросы можно задавать уже сейчас, а также непосредственно во время передачи.

Телефон: 8 (8652) 74-81-88, видеовопросы принимаются на номер: 8 962 451-45-20.

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Можно писать и в директ.

Только обязательно сообщайте свои контактные данные для обратной связи.