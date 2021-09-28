«Прямая линия» с губернатором

Сентябрь 28, 2021 Главные новости, Политика, Пятигорская Правда 0 43

29 сентября в 18:00 состоится «Прямая линия» с губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым.

На ваши вопросы губернатор ответит в ходе прямого эфира на телеканалах «Россия 24» (ГТРК «Ставрополье») и «Свое ТВ».
Также будет вестист трансляция на странице в Инстаграм.

Вопросы можно задавать уже сейчас, а также непосредственно во время передачи.
Телефон: 8 (8652) 74-81-88, видеовопросы принимаются на номер: 8 962 451-45-20.

Можно писать и в директ.
Только обязательно сообщайте свои контактные данные для обратной связи.

Похожие новости

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.