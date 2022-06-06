ПУШКИН LAB Московский драматический театр имени А.С. Пушкина

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15 июня Московский драматический театр имени А.С. Пушкина объявляет приём режиссёрских заявок для участия в проекте «ПУШКИН LAB», посвящённом творчеству великого поэта, писателя и драматурга. Запоследние несколько сезонов театр приобрёл богатый опыт успешного проведения лабораторий для молодых режиссёров. Среди спектаклей, обогативших репертуар по итогам предыдущих проектов: «Гардения» (реж. С. Серзин), «Семинар» (реж. С. Аронин), «Не от мира сего» (реж. Е. Половцева), «Стражи Тадж-Махала» (реж. А. Золотовицкий), «Швейцария» (реж. Т. Тарасова).

Проект «ПУШКИН LAB» призван не только привлечь внимание молодых режиссёров к творчеству Пушкина, но и способствовать поиску новых форм и средств сценической выразительности, дать возможность иначе взглянуть на тексты классика русской литературы.

Пять режиссёров реализуют свои идеи на сцене столичного театра, получив уникальный опыт работы с одной из лучших трупп. Основой эскиза может стать любое произведение Пушкина. После каждого показа пройдёт публичная дискуссия с участием зрителей и представителей профессионального сообщества. По итогам лаборатории режиссёр, представивший лучший эскиз, получит возможность превратить свой замысел в полноценный спектакль на сцене Театра Пушкина.

Подробная информация об условиях участия:https://teatrpushkin.ru/press_centr/novosti/proekt-pushkin-lab/

Окончание приёма заявок:15 августа 2022 года.

Объявление результатов отбора заявок:20 сентября 2022 года.

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