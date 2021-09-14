«Пушкинская карта» в ГДК № 1 им. Дементьева

В сентябре нынешнего года в России стартовала программа, направленная на борьбу с бескультурьем и необразованностью, — «Пушкинская карта» для молодежи. Деньги, перечисленные государством на эти спецкарты, можно тратить лишь на посещение музеев, концертов, спектаклей и прочих культпросветмероприятий. А последним, как известно, всегда есть место в учреждениях культуры Пятигорска. 24 сентября проект открывает свое действие на сцене ГДК № 1 им. А. Д. Дементьева.

Заместитель директора — художественный руководитель ГДК № 1 им. А. Д. Дементьева Ярослав Глазов считает:

— Это достаточно интересный проект, направленный как на поддержку учреждений культуры, так и на популяризацию вечных ценностей в молодежной среде. Хотя на наших площадях базируются в основном самодеятельные коллективы, есть среди них достигшие уровня вполне профессионального. На выступления последних, конечно же, мы продаем билеты. Ведь наше учреждение культуры без финансовых вливаний просто не выживет. А та же Пушкинская карта будет стимулировать самодеятельных артистов на творческое развитие. В нашем учреждении находят применение талантам участники многих кружков и коллективов. В их числе семь народных и эстрадный оркестр. Конечно, вряд ли молодежь может привлечь выступление академического женского хора. Но уж «Хуторок» заинтересует молодых несомненно. В то же время возможности для развития есть у всех. Главное – стимул! Считаю, программа очень полезная во всех смыслах.

Из первых уст

Антон Васютин, директор ГДК № 1 им. А. Д. Дементьева:

— ГДК вошел в программу «Пушкинская карта», так как соответствует всем требованиям, выдвинутым к участникам. В том числе речь идет о наличии в репертуаре народных произведений, русской, отечественной и зарубежной классики. А сам репертуар направлен на развитие гармонично развитой, социально ответственной и патриотически настроенной личности.

Приглашаем!

24.09 — «Чеховские рассказы», спектакль по ранним юмористическим рассказам А. П. Чехова. Театр миниатюр создан в старинных традициях домашних театров России. В легкой и шутливой форме артисты рассказывают об истории Пятигорска во времена Серебряного века Кавказских Минеральных Вод. Спектакль обязательно подарит зрителю неподдельные ощущения и эмоции, формируя в человеке такие качества, как доброта, милосердие, любовь.

25.09 — Концерт ансамбля «Хуторок».

Концертная программа порадует слушателей хоровыми обработками песен Терского, Кубанского и Донского казачеств. Зрители погрузятся в атмосферу народного быта, событий и колорита. Ансамбль является одним из лучших молодежных любительских коллективов Ставропольского края. За 30 лет существования «Хуторок» достиг высокого художественного уровня исполнительского мастерства, получил признание и популярность в крае, а также за его пределами, неоднократно награжден высоким званием лауреата краевых, всероссийских и международных фестивалей и конкурсов народного художественного творчества. Руководитель – Ольга Белякова.

Кстати

Участниками программы «Пушкинская карта» являются театры, концертные организации, музеи, выставочные залы, культурные центры всех форм собственности, ведомственной принадлежности и уровня подчиненности с соблюдением ряда условий, с которыми можно ознакомиться на платформе PRO «Культура» РФ. Целевая аудитория – граждане России в возрасте с 14 до 22 лет при наличии паспорта РФ.

Между тем

Пушкинская карта действует в течение календарного года. Если в течение этого периода пользователю исполнилось 23, его карта будет действовать вплоть до 31 декабря года владения включительно. Номинал Пушкинской карты постоянный и не зависит от месяца получения.

Памятка

Получить пластиковую Пушкинскую карту можно, используя свою учетную запись на портале «Госуслуги». После того, как вы станете владельцем именной карты в виртуальном формате, на нее будет начислено 3000 рублей, которые можно тратить на посещение культурных мероприятий. Виртуальная карта будет доступна во вкладке «Счет». После оплаты при помощи Пушкинской карты именные билеты на выбранное событие придут вам на электронную почту. Если у вас пластиковая карта, билеты можно оплатить и в кассе. Существует конкретный список мероприятий, размещенный на сайте культуры РФ, которые можно посетить именно по Пушкинской карте. На телефоне у пользователя есть приложение, с помощью которого можно выбрать понравившееся.