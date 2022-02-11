Пушкинский сквер благоустроят в столице СКФО

Работы в сквере будут проводиться в рамках I этапа благоустройства исторического центра города. Напомним, оно стало возможным благодаря государственной программе «Развитие СКФО», утверждённой премьер-министром Правительства РФ Михаилом Мишустиным.

На сегодняшний день главным архитектором города разрабатывается концепция предстоящих работ. — В этом году изменения ждут ещё одно место, связанное с именем великого поэта. Сильных изменений не будет, но достойный порядок в этом небольшом, но уютном сквере будет наведён. Об этом сообщил в своем инстаграм-аккаунте глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.