Путь казака: с верой в сердце и любовью к Отечеству

На территории России есть уголки, где история щедро оставила свои следы. Такова благословенная пятигорская земля, прославленная деяниями вольных казаков. Жизнь никогда не текла здесь вяло и однообразно. Бурная и многоплановая история терского казачества отражена в открывшейся на днях в Молодежном центре Пятигорской епархии выставке. В экспозиции под названием «На рубеже», посвященной 10-летию Пятигорской епархии и 30-летию возрождения казачества, собраны около 100 работ художников Ставрополья, Москвы, Ростова-на-Дону и Моздока.

Выставка знакомит с образом жизни терцев, в основе которого — православная вера и любовь к Отечеству. Эти чувства составляли духовный стержень казачества. Станичники, передававшие православную веру из поколения в поколение, были и остаются преданными защитниками государства и православия. На протяжении нескольких лет Церковь активно сотрудничает с казаками и окормляет их, помогая им сохранить свою самобытность и не забыть традиции предков.

— В стенах собора разместилась выставка, в которой отражена жизнь казачества на рубеже веков — традиции и духовное возрождение. Здесь представлена история станичников и непростой путь длиною в два столетия с множеством препятствий, преодолевать которые казакам помогала православная вера. Именно созидательная сила Веры запечатлена на представленных здесь полотнах, — отметил архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт в ходе торжественной церемонии открытия экспозиции.

На картинах отражена и бытовая сторона жизни терского казака: семья, дом, хозяйство — весь традиционный уклад, протекающий между мирным трудом и военными походами в интересах Отечества. Есть здесь и полотна, сюжет которых требует долгих и глубоких размышлений.

Говорит атаман

Владимир Савченко, атаман Горячеводской казачьей общины:

— Особое впечатление на меня произвела картина ставропольской художницы Екатерины Палеховой. Сразу вспоминается фраза известного писателя Эрнеста Хемингуэя: «Не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по тебе». Кстати, рядом с колоколом — голубь, что очень символично.

Меня и казаков на открытие выставки пригласил отец Стефан (настоятель Успенского казачьего храма), за что я ему очень благодарен. С удовольствием познакомился с творчеством ставропольских художников, которые на своих полотнах довольно точно смогли отразить колорит и самобытность терцев. Каждая картина с особым настроением и заставляет о многом задуматься. И тут же вспоминается другой отрывок из той же книги Хемингуэя: «Умереть — это слово не значило ничего, оно не вызывало никакой картины перед глазами и не внушало страха. Но жить — это значило нива, колеблющаяся под ветром на склоне холма. Жить — значило ястреб в небе. Жить — значило глиняный кувшин с водой после молотьбы, когда на гумне стоит пыль и мякина разлетается во все стороны. Жить — значило крутые лошадиные бока, сжатые шенкелями, и карабин поперек седла, и холм, и долина, и река, и деревья вдоль берега, и дальний конец долины, и горы позади». Хемингуэй никогда не был на Кавказе и познакомиться с казаками ему не довелось, но как точно он описал станицу Горячеводскую, ее окрестности, казачий быт — просто удивительно. То же самое можно сказать и о художниках, чьи работы представлены на выставке. Не все из них знакомы с казачьей жизнью. Но им удалось создать то, что будет жить вечно и передаваться из поколения в поколение.

Мнение

Екатерина Шкель, ученица казачьей школы № 19:

— Выставка мне очень понравилась. Мне близки культура и традиции казаков, их отношение к православной вере. Я с мамой тоже часто посещаю церковь, и для меня это очень важно. Вера помогает мне делать правильный выбор и принимать достойные решения в непростых ситуациях.