Путешествие в страну Мульти-пульти

В Пятигорске, в рамках краевого форума КОО СК «Ассоциация замеща­ющих семей «Надежда», прошло праздничное мероприятие для детей. Местом действия стал ДК станицы Константиновской.

Уже в холле царила атмосфера праздника. Ребята из Пятигорска, Невинномысска, Железноводска, Георгиевска, Александровского, Кировского районов и из других городов и регионов Ставрополья (всего около 100 человек) подготовили концерт, который показали своим родителям и почетным гостям. Поздравить малышей с Днем защиты детей пришли депутат Думы Ставропольского края Николай Мурашко, депутаты городской Думы Валерий Арустамов и Лариса Карташова, член попечительско­го совета КОО СК «Ассоциация замещающих семей «Надежда», куратор по городам КМВ Инна Плесникова, председатель Совета женщин столицы СКФО Татьяна Литвинова и другие.

По словам руководителя ассоциации Людмилы Горбачевой, организация существует более семи лет с целью обмена опытом по семейному воспитанию детей-сирот и обсуждению актуальных проблем детско-родительских отношений. Инна Плесникова подчеркнула, что в этом важном направлении есть контакт с правительством – работа ведется сообща.

— Сегодня проходит очень нужное мероприятие, — отметил Николай Мурашко. – У нас все еще есть дети без родителей. Но есть и семьи, которые берут к себе таких ребят, чтобы подарить им свою любовь и заботу. Счастье детей – это то, ради чего работают правительство и депутаты. И, конечно, необходимо увеличивать выплату пособий. Динамика в этом направлении есть.

Лариса Карташова пожелала маленьким гостям праздника всегда помнить свою мечту. «Ведь, если есть мечта, значит есть цель. Это здорово пригодится в жизни. Не бойтесь мечтать», — подчеркнула Лариса Георгиевна.

В качестве подарка детям показали спектакль «Мульти-пульти» в исполнении детского музыкального театра «Белая ромашка» под руководством заслуженного деятеля искусств Ставропольского края, артиста Ставропольского государственного театра оперетты Николая Качановича.

— Мы поместили в этот спектакль самых популярных персонажей старых мультфильмов, — рассказал Николай Качанович. – Надо показывать их детям, ведь они добрые, интересные и учат важным вещам. Они актуальны и необходимы сегодня.

И действительно, ребята с неподдельным вниманием наблюдали за старухой Шапокляк, разбойниками, зайцем и волком, Чебурашкой и крокодилом Геной и с радостью участвовали в действии, ведь спектакль был интерактивным.

В завершение все дети получили подарки от Николая Мурашко и по коробке конфет от депутата Думы Пятигорска Владимира Савченко.