Пьяных за рулем стало меньше

За минувшую неделю автоинспекторы региона предотвратили поездку 126 водителей, севших за руль в состоянии опьянения.

ГАИ Ставропольского края не ослабляет контроль за ситуацией на дорогах и продолжает пресекать движение нетрезвых автовладельцев. Профилактика так называемых «пьяных» аварий по-прежнему является одной из приоритетных задач ГИБДД.

Так, за прошедшую неделю автоинспекторы задержали 126 водителей за такое вождение, пятеро из них уличены в том, что сели нетрезвыми за руль повторно.

В целом, по итогам 2021 года дорожные полицейские края задержали 2,5 тысячи водителей в состоянии алкогольного опьянения, более 400 — в наркотическом. 5,6 тысячи автомобилистов не пожелали пройти процедуру медицинского освидетельствования, а в отношении более чем 1 тысячи возбуждены уголовные дела по статье 264.1 УК РФ — за повторное управление транспортом в состоянии опьянения.

Однако работа по профилактике пьянства за рулем, которая активно проводилась в регионе, позволила в 2021 году сократить на 14,8% количество ДТП, совершенных с участием водителей, управляющих автотранспортными средствами с признаками опьянения. Также в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 7,1% уменьшилось количество погибших в ДТП и на 18,4% число раненых.