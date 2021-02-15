Пять лет работают на пятерку

Пятигорский Центр тестирования ГТО отмечает пятилетие.

Нормативы, забеги, заплывы, туристские походы, яркие спортивные праздники и фестивали, вручение 2785 знаков отличия ГТО (большинство из которых — золотые)… На краевом уровне пятигорский центр признан лучшей организацией по внедрению и развитию комплекса «Готов к труду и обороне». Благодарственные письма главы города сегодня вручены сотрудникам центра и всем, кто содействует развитию и распространению ГТО-движения.

— ГТО — это, прежде всего, укрепление здоровья. И каждому, кто вовлечен в это важное и нужное дело, я желаю новых успехов, — открыла торжественное собрание заместитель главы администрации Пятигорска, начальник управления образования администрации города Наталья Васютина.

— О пятигорском Центре тестирования, как и об успехах наших физкультурников, знают далеко за пределами региона, — отметила председатель Думы города Людмила Похилько. — С первым маленьким юбилеем!