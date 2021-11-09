Пятьдесят помощников-волонтеров направлены в поликлиники города

Добровольцы, помогающие медикам, задействованы в шести медицинских учреждениях столицы СКФО.

— Главные принципы отбора – возраст старше 18 лет и желание помогать, — рассказала завотделом по делам молодежи администрации Пятигорска, руководитель волонтерского штаба города Мария Данилова. — Сейчас в нашей команде около полусотни волонтеров, большая часть ребят – это студенты Пятигорского медико-фармацевтического института. И мы продолжаем набирать добровольцев: запрос у поликлиник большой, каждый день нужно не меньше 26 помощников.

Напомним, городской волонтерский штаб, активно работавший в пик пандемии в 2020 году, возобновил свою работу этой осенью. Сейчас добровольцы помогают медикам в колл-центрах поликлиник (принимают обращения граждан) и на «входном фильтре» (осуществляют термометрию).

— Когда узнала, что городу нужны волонтеры, а медикам – помощники, сразу пришла в Молодежный центр. Отвечаю на звонки, принимаю обращения, занимаюсь организацией картотеки. Стараемся максимально разгрузить медработников. Персонал, конечно, без поддержки не оставляет, консультирует, так что проблем нет. Хотя работы действительно много, — признается одна из добровольных помощниц. Кстати, мобилизован на помощь медикам и автопарк администрации города: служебные машины помогают врачам, медсестрам и фельдшерам посещать пациентов на дому, доставляют по адресам лекарства и ПЦР-тесты.

Хотите стать частью волонтерской команды и помочь медикам Пятигорска в борьбе с пандемией? Обращайтесь в директ @molodezh_pyatigorska или звоните в отдел по делам молодежи: 97-45-16.