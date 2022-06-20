Пятигорчан и гостей города приглашают принять участие в акции «Утро Памяти»

Акция пройдет 22 июня ровно в 4:00 у огня Вечной славы.

Мероприятие откроется с объявления Юрия Левитана о начале войны 22 июня 1941 года и минуты молчания. Далее в программе прозвучит поэма Роберта Рождественского «Реквием», выступят юнармейцы, студенты и школьники продекламируют стихотворения, а военный оркестр Росгвардии исполнит песни военных лет.

Закончится акция возложением цветов к огню Вечной славы.

«Приглашаю жителей и гостей города принять участие в мероприятии», — сообщил глава города Дмитрий Ворошилов в своем телеграм-канале.