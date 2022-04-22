Пятигорчан ждет спортивный праздник

Соревнование среди фитнес-залов и спортивных сообществ пройдет в Пятигорске. Физкультурно-спортивное мероприятие состоится 7 мая 2022 в 10:00 на стадионе «Центральный». В соревнованиях участвуют команды спортивных залов, спортивных клубов, спортивных коллективов. Состав команды: 3 мужчин и 3 женщины в возрастной категории от 18 до 55 лет. В программе соревнований: 7 видов упражнений/заданий, лотерея для всех желающих.

Соревнования лично-командные, проводятся по следующим видам: народный жим, прыжки в длину с места, сгибание рук в упоре лежа, гиря, поднимание туловища из положения лежа на спине – количество раз за 1минуту (скручивание), эстафетный бег, перетягивание каната. Для участия необходимо подать заявку! Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в электронном виде в ОРГКОМИТЕТ по адресу: [email protected] не позднее 5 мая 2022 г.

Подробная информация в источнике: https://pyatigorsk.org/23585

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