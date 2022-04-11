Пятигорчане могут предложить свои идеи по развитию страны на форум «Сильные идеи для нового времени»

Цель форума «Сильные идеи для нового времени» — выбрать и воплотить в жизнь 100 сильных идей по развитию страны. Лучшие проекты получат поддержку АСИ, институтов развития и бизнеса, а также федеральных и региональных органов власти. Лучшие идеи будут представлены руководству страны на очном форуме летом 2022 года.

Прием заявок проводят Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс до 22 апреля. Подать свою идею можно на крауд-платформе. (ideas.roscongress.org)

Отбор проектов ведется по семи направлениям: «Национальная социальная инициатива», «Национальная технологическая инициатива», «Национальная кадровая инициатива», «Национальная экологическая инициатива», «Предпринимательство», «Развитие регионов» и «Открытый разговор».

Участники форума смогут проработать идею и получить обратную связь от экспертного сообщества, пройти акселератор и подготовить проекты на базе своих идей, найти сторонников и единомышленников, сформировать команду проекта. Партнёры и экспертное сообщество смогут поддержать и принять участие в реализации идей участников.

Напомним, первый форум «Сильные идеи для нового времени», организованный Фондом Росконгресс и Агентством стратегических инициатив, прошел в ноябре 2020 года. Поступило 15 тысяч идей. Вошедшие в топ-300 инициативы были взяты на сопровождение АСИ, включенные в топ-1000 проекты – 828 идей – заручились поддержкой на региональном уровне. 592 идеи успешно завершили акселерационную программу форума, 100 лидеров приглашены для участия в ПМЭФ и ВЭФ, более 80 идей легли в основу новой стратегии АСИ. Форум объединил более 228 тысяч лидеров и экспертов, представителей государства и неравнодушных граждан для совместного проектирования, сбора и широкого обсуждения идей и проектов из 84 регионов России. Лучшие девять идей представили на форуме президенту Владимиру Путину.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

о форуме «Сильные идеи для нового времени» — 2020

Первый форум «Сильные идеи для нового времени», организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, прошел в ноябре 2020 года. Из 15 тыс. идей, поступивших на крауд-платформу форума ideas.roscongress.org. Экспертами отобраны 1000 идей для дальнейшей проработки, 828 отмечены регионами, 592 успешно завершили акселерационную программу форума, 100 лидеров идей были приглашены для участия в ПМЭФ и ВЭФ, более 80 идей легли в основу новой стратегии АСИ.

Идеи отбирались по семи тематическим направлениям: современная экономика, городское развитие, технологическая стратегия, новые компетенции, социальное развитие, молодежная повестка и развитие бизнеса.

Форум объединил более 228 тыс. лидеров и экспертов, представителей государства и неравнодушных граждан для совместного проектирования, сбора и широкого обсуждения идей и проектов из 84 регионов России.

Лучшие девять идей представили на форуме президенту Владимиру Путину. В их числе:

— Илья Оводов презентовал цифровое решение по распознаванию азбуки Брайля. Теперь оно используется в 84 регионах России, а также в Узбекистане. Кроме того, проектом заинтересовались в Киргизии. К внедрению программы Angelina Braille Reader подключились 41 специализированная школа для слепых и слабовидящих, библиотеки и некоммерческие организации. С февраля 2021 года на сайте сервиса больше чем в два раза увеличилось количество просмотров – сейчас их около 115 тыс., еженедельно решением пользуются порядка 300 человек, с его помощью распознано 40 тыс. брайлевских документов.

Программа позволяет сделать фото страницы с брайлевским текстом и получить ее расшифровку в виде обычного текста. За счет приза, который получили по результатам участия в международном конкурсе цифровых решений АСИ, обновили интерфейс, сделали его более удобным для пользователей. Сейчас пользователи могут видеть страницы документов, которые распознали ранее, а не загружать каждый раз их снова, чтобы перепроверить какие-то моменты.

— Проект нового подхода к реформе контрольно-надзорной деятельности «Проверенный бизнес» (лидер – Альбина Газизулина) благодаря поддержке АСИ презентован профильным ведомствам в российских регионах и тиражируется в 8 регионах, в том числе Мордовии и Татарстане, Белгородской, Новгородской и Оренбургской областях, Ханты-Мансийском автономном округе – Югра, Ставропольском и Хабаровском краях. При этом фактически проект присутствует во всех регионах, так как пользуются сервисом предприниматели из всех 85 субъектов РФ. Всего возможностями интернет-ресурса воспользовались более 260 тысяч представителей МСП и самозанятых граждан из различных отраслей.

Проект включает справочник типовых нарушений в сфере контрольно-надзорной деятельности, интерактивные чек-листы для самопроверок, экспертную поддержку и электронный журнал проверок. Профилактика правонарушений является ключевым элементом, влияющим на снижение нагрузки на бизнес в виде штрафов.

В 2021 году совместно с экспертами Национального объединения строителей «НОСТРОЙ» команда проекта сформировала базу знаний для строительных компаний, состоящую из ответов на актуальные вопросы, обобщения правоприменительной практики, методических рекомендаций и шаблонов документов.

— Руководитель новгородского поискового отряда «Находка» Александр Морзунов, выступая перед Владимиром Путиным, предложил организовать образовательный проект в сфере патриотического, военно-патриотического воспитания российских граждан и сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов «Поисковики –школам».

В апробацию проекта при содействии АСИ включены Новгородская, Кировская, Вологодская, Московская, Тверская области. Задача проекта – помочь выстроить взаимодействие школ с поисковыми движениями, сделать его максимально эффективным. В основе межрегионального проекта лежит опыт новгородских поисковиков, которые приходят в школы и рассказывают детям о подвигах солдат и офицеров, а также берут с собой в экспедиции желающих. Летом 2021 года в селе Ошта «Вологодское объединение поисковиков» провело экспедицию с участием 40 поисковиков и 60 школьников. Участники экспедиции обнаружили останки 15 красноармейцев, а также две подписные ложки и справку, которые передали для проведении экспертизы и установления имен погибших.

Кроме того, вместе с экспертами АСИ разработана серия методических материалов по организации тематических мероприятий: уроков мужества, межрегиональных конкурсов, поисковых экспедиций, по организации мемориально-архивной работы, по координации и организации совместной работы представителей поискового движения с обучающимися. Обучено 256 педагогов, являющихся носителями технологий проекта для его дальнейшего тиражирования в других субъектах.

— Реализуется идея Анастасии Цветковой об устойчивом обращении с твердыми коммунальными отходами на особо охраняемых природных территориях и в удаленных населенных пунктах. В соответствии с поручением президента России утвержден комплекс мер по уменьшению негативного воздействия отходов производства и потребления на особо охраняемые природные территории федерального значения, разработана и утверждена дорожная карта.

— Предприниматель Ян Кожан презентовал проект создания модели креативных кластеров как драйверов развития территории на примере старинного уральского завода «На Горном Заводе», который решает вопросы сохранения памятников индустриального наследия, стимулирования креативной экономики через создание кластеров и поддержку креативных индустрий.

Помогли подготовить заявку на конкурс Минстроя «Малые города и исторические поселения» для получения грантовых средств на благоустройство второй очереди прилегающей к заводу территории. Проект креативного кластера Сысерти включен в инфраструктурный каркас креативных индустрий Свердловской области. Оказана поддержка проекту во взаимодействии с ВЭБ.РФ с целью проработки инвестиционной составляющей развития проекта и привлечения средств института развития.

Кроме того, АСИ реализует программу поддержки развития креативных индустрий. В рамках программы на территории 30 промышленных объектов в 10 регионах страны созданы креативные кластеры. На их реконструкцию привлечено более 1 млрд рублей. АСИ разработало механизм создания регионального инфраструктурного каркаса креативных индустрий, реализуемых в 10 пилотных регионах. В настоящее время при сопровождении АСИ в 5 регионах — финалистах программы (Свердловской, Новгородской, Тюменской, Самарской областях и Республики Удмуртия) ведется разработка региональных стратегий развития креативной экономики, которые будут разработаны и утверждены до конца 2022 года.

Многие проекты форума получили поддержку региональных и федеральных ведомств, институтов развития и государственных компаний.

К примеру, в центрах социальных услуг (ЦСУ) «Почты России» проходят бесплатные онлайн-курсы «Школы удаленных профессий АРС» (лидер проекта – Елена Домашевская) для людей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Проект реализован вместе с АСИ, впервые он был представлен именно на форуме «Сильные идеи для нового времени» в 2020 году. Затем Агентство и «Почта России» подписали соглашение о сотрудничестве, которое в том числе предполагает совместную работу по продвижению инициатив и проектов. Теперь занятия проходят в 15 ЦСУ, открытых в почтовых отделениях в 16 регионах, в том числе Ульяновской, Новгородской, Архангельской и Калужской областях, а также в Приморском крае.

На бесплатных курсах люди получают базовые навыки по востребованным на рынке специальностям: копирайтер, SMM-менеджер, контекстолог, таргетолог, менеджер по дистанционным продажам и PR-менеджер. Помимо основ выбранной профессии, слушатели осваивают «мягкие навыки» – составление резюме, нетворкинг, создание презентаций, ведение переговоров, планирование, тайм-менеджмент. Выпускники получают именные сертификаты и консультацию по трудоустройству.

Проект «Цифровая экология» (лидер — Артем Седов) предполагает разработку и внедрение цифровых решений для разных типов отходов. Одна из таких — программно-аппаратный комплекс «Управление отходами» – инструмент для поддержки бизнес-процессов регионального оператора или управляющей компании на полигоне или сортировочной станции.

При поддержке Агентства проект доведен до ряда профильных региональных министерств, отвечающих за обращение с отходами. Например, в Башкортостане региональный оператор начал использовать цифровое решение, в Санкт-Петербурге реализуется пилотный проект, в Приморском крае пилот уже выполнен. На сегодняшний день решением компании используется более чем в 50 субъектах России в результате эффективность работы региональных операторов повышается на 20 % — 50 %, а стоимость услуг для конечного потребителя снижается.

Еще один проект, который получил поддержку по итогам форума, — «Сертификат здоровья молодой семьи» (соавтор инициативы кандидат медицинских наук, научный сотрудник отдела андрологии и репродукции человека НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н. А. Лопаткина Степан Красняк).

Проект предусматривает предоставление медицинских услуг для молодоженов и обеспечение бесплатной высококвалифицированной консультативно-диагностической помощью молодых пар. Он направлен на увеличение рождаемости благодаря раннему выявлению репродуктивных нарушений и реализации репродуктивного потенциала населения. Проект уже тиражируется в девяти российских регионах — Амурской, Владимирской, Воронежской, Липецкой, Сахалинской, Тамбовской областях, Приморском и Хабаровском краях, Чувашской Республике и Санкт-Петербурге.

Каждый регион самостоятельно выбирает срок действия сертификата, какие исследования включать или исключать из рекомендованного НИИ урологии перечня. Команда практики оказывает команде субъекта, решившего реализовать проект, всевозможную методологическую поддержку, предоставляет необходимые нормативные акты и помогает с маршрутизацией пациентов.

Проект «Малые бизнес-предприятия на базе колледжей» (лидер – директор Московского государственного образовательного комплекса Игорь Артемьев), получил высокую экспертную оценку от профильного сообщества и федеральных органов власти. По итогам обсуждения Агентство сформировало и направило в Минпросвещения России предложения по внесению изменений в федеральное законодательство, направленных на пересмотр существующего статуса колледжей. Цель инициативы – создать при помощи субъектов малого предпринимательства инфраструктуру на базе колледжей, где функционируют малые бизнес-предприятия образовательного формата, предоставляющие возможность студенту получить первое рабочее место и практические навыки. В случае успешного запуска модели «колледж-завод» и с учетом внесения изменений в федеральное законодательство, модель может быть распространена на все профессиональные образовательные организации.

Еще один проект, поддержанный федеральным министерством, — «Факультетус» (лидер Сергей Вищипанов). Это одна из самых тиражируемых практик на платформе АСИ «Смартека». К проекту подключились 420 вузов, на цифровой платформе зарегистрировано 359 497 студентов и выпускников, 26 477 работодателей. Количество вакансий — 104 478. Также на платформе размещаются бесплатные образовательные онлайн-курсы, сейчас их более 1700, проводятся «цифровые дни карьеры». Сервис «Факультетус» появился как учебный проект, а потом превратился в полномасштабную платформу для трудоустройства выпускников. Платформа позволяет студентам искать работу, стажировки, записываться на мероприятия, а работодателям – подбирать молодых сотрудников.

Проект «EduIndustry from Russia» (лидер — Ирина Егорова) нацелен на создание условий для объединения отечественных производителей учебного оборудования и средств обучения в отраслевое профессиональное сообщество, а также продвижения их продукции на внутреннем и международном рынках. При поддержке АСИ удалось объединить более 300 отечественных предприятий, производящих учебное оборудование, разработать механизмы увеличения доли экспорта их продукции за рубеж. В Минпромторг России внесена инициатива об институционализации национальной индустрии учебного оборудования и средств обучения. Для учителей и директоров школ впервые в стране предложены комплексные решения для сопровождения проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся, для предметных областей «Технология», «Искусство», а также для внедрения механизма лизинга учебного оборудования и средств обучения.

Проект «Промышленный туризм в РФ» (лидер — Сергей Рыжов) вылился в большую обучающую программу для желающих подключиться к проекту. Создана специальная Методология по развитию промышленного туризма в регионах и запущена одноименная акселерационная программа, в экспертный совет которой вошли замминистра четырех федеральных ведомств, председателем выступил заместитель Министра промышленности и торговли А.С. Беспрозванных. В подготовительном модуле акселератора приняло участие 73 региона, заявки подали 53, всего отобрано 30 регионов. В каждом пилотном субъекте разработали региональные стратегий по развитию промышленного туризма, создали и запустили экскурсии на промышленных предприятиях, а также произвели их интеграцию в линейку туроператоров.

«Читающая Россия» (лидер – Татьяна Жукова) — проект по созданию условий для повышения уровня читательской и цифровой грамотности школьников через распространение лучшего педагогического опыта и возрождения традиций семейного чтения. Один из шагов реализации стал – конкурс. В нем поучаствовали представители 62 регионов. Поступило около 1000 работ, 258 — педагогические практики по повышению уровня читательской грамотности. На 50 педагогах-библиотекарях апробирована программа повышения квалификации. Сейчас она готовится к массовому запуску.

Подготовлены предложения по модернизации деятельности школьных библиотек. На площадках школьных библиотек открыты комнаты «Читающая мама». Охват проекта на территории России увеличен до 16 регионов.

Благотворительная служба поиска медицинской помощи «Верное направление» (лидер – Антон Яремчук) при поддержке Агентства «приземлилась» на территории 35 регионов: в этих субъектах наиболее плотно выстроено сотрудничество с министерствами здравоохранения, некоммерческими и медицинскими организациями, что позволяет быстрее находить необходимую помощь для детей. В 2022 году планируется заключить соглашения с остальными регионами.

Специалисты службы находят варианты лечения тяжелобольных детей за счет государства, благотворительных фондов и крупных компаний, собирая пакеты документов вместе с родителями и сопровождая семьи до момента получения помощи. За первый год работы в «Верном направлении» помогли 349 семьям.

«Звездная страна» (лидер — Владимир Заварухин) — инициатива медицинского шефства над детскими домами стала одним из лучших соцпроектов форума «Сильные идеи для нового времени» 2020 года. Медико-социальный проект, направленный на создание координационного центра (информационное решение), позволяет детям-сиротам с врождёнными и приобретёнными патологиями получить высококвалифицированную медицинскую помощь вне зависимости от региона проживания. Республика Татарстан стала пилотным регионом реализации проекта, потом присоединились Республика Ингушетия, Волгоградская и Кировская область, Санкт-Петербург. Врачи помогли 50 малышам.

Участие лидеров проектов в форумах, организованных Фондом Росконгресс

Фонд Росконгресс предоставил возможность посещения ПМЭФ-2021 100 лидерам инициатив-финалистов форума для презентации партнерам своих проектов. Всего финалисты форума провели около 15 встреч с представителями ВЭБ.РФ, Роскачества, Фонда президентских грантов, «Яндекса» и других государственных и частных организаций. На них лидеры получили рекомендации по дальнейшему продвижению своих идей, получению необходимой поддержки и внедрению инициатив в регионах.

В числе самых активных лидеров на ПМЭФ стала директор по развитию и совладелец ООО «Горный-ЦОТ» Дарья Трубицына с проектом «Создание центра пылевзрывобезопасности».

Суть инициативы – в строительстве в Кемерово опытной штольни и оснащении ее современным оборудованием для проведения исследований в области химической физики. В частности, речь о создании новых способов и средств предупреждения, локализации взрывов для различных отраслей промышленности, а также о создании программы разработки инновационных средств и методологий предотвращения взрывов на опасных объектах инфраструктуры, ЖКХ и производства.

АСИ обеспечило лидеру проекта взаимодействие с Российской академией наук, и компания получила экспертное заключение об актуальности своего проекта. Они выразили готовность поддержать проект в части проработки научной базы на основе институтов РАН.

Кроме того, в декабре 2021 года проект отмечен на заседании комиссии Госсовета России по направлению «Энергетика» по теме «О повышении уровня промышленной безопасности на угледобывающих предприятиях России». Совместно с профильными институтами и организациями ведется работа над формированием концепции проекта, создания испытательного центра и последующего направления пакета материалов в правительство России.

Организаторы – Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс. Председатель организационного комитета Форума – помощник Президента Российской Федерации Максим Орешкин.

Цель форума ideas.roscongress.org – выбрать и реализовать 100 сильных идей, которые внесут значимый вклад в развитие страны и достижение национальных целей развития до 2030 года.

«Каждый человек сможет предложить свою идею, получить ее профессиональную оценку и возможности для реализации. Такой уникальный формат позволит аккумулировать предложения граждан со всей страны и сформировать перспективные проекты для развития России, достижения национальных целей до 2030 года. Мы не гонимся за количеством – важно найти действительно интересные и применимые идеи, которые уже в ближайшем будущем смогут изменить ситуацию в той или иной сфере, помочь различным категориям граждан», – отметил Помощник Президента Российской Федерации, председатель Организационного комитета форума Максим Орешкин.

«В этом году мы вновь собираем перспективные предложения всех неравнодушных граждан по развитию России. Ждем на форум людей, которые открыты для диалога и готовы делиться своим опытом и идеями для изменений к лучшему. Все инициативы будут рассматривать эксперты топ-уровня, лучшие из предложений по итогам форума получат поддержку и будут реализованы по всей России», – поделилась генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Форум – это площадка, которая позволит аккумулировать идеи и предложения граждан со всей страны и сформировать перспективные проекты для развития России.

Форум – это возможность для каждого в нашей стране предложить свою идею для России, получить ее профессиональную оценку и возможности для реализации.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ:

Cбор идей: идет на крауд-платформе ideas.roscongress.org и продлится до 22 апреля

До 6 мая региональная экспертная сеть отберёт топ-1000 идей

До начала июня председатель и бюро экспертного совета АСИ отберут топ-100 идей

Начало июля – очный форум, представление топ-10 идей главе государства.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРУМА:

Блок «Национальная социальная инициатива» — идеи по развитию новых моделей повышения качества социальных, медицинских и образовательных услуг; по эффективной борьбе с бедностью и оказанию мер социальной поддержки; по снижению смертности от неинфекционных, сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний.

Блок «Национальная технологическая инициатива» — идеи, помогающие обеспечить маломобильных граждан экологически безвредным транспортом; по реализации технологических решений в области здоровьесбережения и адаптивного питания с учетом показаний здоровья; по созданию сети инженерно-образовательных консорциумов в российских университетах и научных организациях.

Блок «Национальная кадровая инициатива» — идеи по созданию системы дополнительного образования и профориентации детей; по созданию возможностей для молодежного предпринимательства и трудоустройства; по поддержке человека при поиске работы и развитии карьеры.

Блок «Национальная экологическая инициатива» — идеи по подготовке и адаптации государства, бизнеса и населения к последствиям изменения климата; по формированию и развитию рынка решений и сервисов, улучшающих экологическое благополучие граждан с помощью «чистых технологий».

Блок «Предпринимательство» — идеи по повышению инвестиционной активности в регионах; по снижению административного давления на бизнес и улучшению бизнес-климата для МСП и самозанятых.

Блок «Развитие регионов» — идеи по созданию новых межрегиональных проектов, которые должны стать точкой роста для соседних регионов; по развитию сервисов, позволяющих использовать богатство Арктики для прорывного развития страны, а также проекты, предлагающие новые смыслы и миссии развития малых городов и сел

Блок «Открытый разговор» — прорывные и нестандартные идеи для повестки развития России – 2030, не вошедшие в прочие тематические треки

Участники форума смогут проработать идею и получить обратную связь от экспертного сообщества, пройти акселератор и подготовить проекты на базе своих идей, найти сторонников и единомышленников, сформировать команду проекта.

Партнеры и экспертное сообщество благодаря форуму смогут поддержать и принять участие в реализации идей участников, сформировать сообщество вокруг важной темы, поделиться опытом в экспертной области и стать наставником.