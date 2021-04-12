Пятигорчане очистили Армянский лес от мусора

Одно из красивейших мест на окраине Пятигорска, к сожалению, стало превращаться в свалку: сюда стали регулярно свозить бытовой и строительный мусор. Не так давно в директ главы города Пятигорска обратилась местная жительница Карина Гянджумян с инициативой о проведении субботника. Девушка обещала собрать группу активистов, готовых поучаствовать в расчистке леса, и попросила администрацию помочь с организацией техники для вывоза мусора. Дмитрий Ворошилов поддержал обращение пятигочанки, а все организационные вопросы взял на себя депутат Думы города Пятигорска Юрий Капитонов. Утром 10 апреля на уборку территории Армянского леса собралось около 100 человек. Субботник поддержали своим участием известные спортсмены Давид Аванесян, Давид Айрапетян и Горячеводская казачья община.

К очистке склона привлекли отряд спасателей. Было задействовано семь единиц техники. По итогам уборки вывезено 23 КАМАЗа с бытовым и строительным мусором, который собрали с 1 и 2 Юцких спусков и улицы Саенко.

— В Армянском лесу в поселке Горячеводском сегодня стало намного чище. А собрала нас на субботник местная жительница, активистка и просто красивая девушка Карина @karine_the_one. К сожалению, часто бывает так, что удивительно красивые места нашего города из-за безответственности некоторых граждан превращаются в свалки. Но благодаря неравнодушным пятигорчанам мы возвращаем чистоту и природную гармонию нашим лесам. И я надеюсь, с каждым разом такие экологические акции будут собирать всё больше и больше участников. Отдельное спасибо Горячеводскому казачьему обществу за вкусную кашу и сладкий узвар! А 17 апреля встречаемся в лесополосе на улице Московской, — рассказал на своей Инстаграм-странице Дмитрий Ворошилов.