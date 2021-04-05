Пятигорчане очистили Машук

Экологическая акция — продолжение весеннего марафона чистоты, стартовавшего в городе. Накануне на территории Пятигорска было высажено свыше 300 саженцев деревьев и кустарников. А сегодня сотни пятигорчан приняли участие в санитарной очистке склонов горы Машук. Присоединиться к экологической акции призвал жителей города в своем инстаграм-аккаунте глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов. Откликнулись волонтеры, актив пятигорской молодежи, сотрудники городских предприятий и организаций, здравниц, депутаты, казаки.

Многие неравнодушные горожане пришли целыми семьями. Работали на трех точках: выше станции канатной дороги на бульваре Гагарина, в районе санатория им. Кирова и на Месте дуэли М. Ю. Лермонтова. Убирали сухостой, упавшие ветки и деревья, очищали склоны горы от мусора. В помощь горожанам на субботнике задействовали порядка 20 единиц техники: щеподробильные машины, погрузчики, ломовозы. После завершения уборки для всех участников акции была организована полевая кухня. Напомним, 10 апреля неравнодушные горожане также могут поучаствовать в экологической акции по очистке Армянского леса от мусора. А 17 апреля состоится санитарная очистка лесополосы по улице Московской.