Пятигорчане очистили от мусора берега рек Подкумок и Юца

Общегородской субботник стал финальной экологической акцией весеннего марафона чистоты. В этом году в рамках серии субботников пятигорчане высадили на территории города 2000 саженцев деревьев и кустарников, провели санитарную очистку склонов горы Машук, Армянского леса, лесополосы на улице Московской и лесного массива «Дубрава». К генеральной уборке подключились жители микрорайонов и поселков города, актив молодежи, представители органов власти и общественных объединений, территориальных и коммунальных служб, трудовые коллективы предприятий. В уборке и вывозе мусора было задействовано около 70 единиц специализированной техники. Участники субботника вычистили берега реки Подкумок в пос. Свободы и реки Юца в пос. Горячеводском, лесополосу в поселке Энергетик, а также убрали курортную зону, территории, прилегающие к образовательным, лечебным и санаторным учреждениям. Жители частного сектора и многоквартирных домов навели порядок на придомовых территориях. Работа кипела во всех микрорайонах и поселках Пятигорска.

«Дорогие пятигорчане! Благодарю всех, кто сегодня принял участие в общегородском субботнике, всех, кто участвовал в наших апрельских экологических акциях. Вместе мы проделали огромную работу по наведению порядка в Пятигорске. Спасибо за ваш труд, за вашу отзывчивость и любовь к родному городу! Ваша помощь неоценима!» — написал в своем инстаграм-аккаунте глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.