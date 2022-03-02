Пятигорчане отправили еще одну партию гуманитарной помощи

На этот раз автопоезд направляется в Белгород, там продукты и вещи распределят по пунктам временного размещения беженцев из ДНР и ЛНР.

— Отправляем минеральную воду, крупы, муку, продукты питания длительного хранения, канцтовары, средства гигиены – все то, что сейчас необходимо для создания нормальных условий жизни, — поясняет глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

Более 20 тонн гуманитарного груза рассортировано и отправлено сегодня из основного пункта сбора (он работает на базе местного отделения партии «Единая Россия»). Это уже не первый автопоезд, до этого помощь из Пятигорска отправляли в Ростовскую область. Жители города-курорта не остались в стороне от беды тех, кто вынужден был покинуть свои дома.

Стремление оказать помощь – такую простую и нужную – объединило представителей разных профессий, национальностей, поколений.

— Все больше горожан откликается, активно участвуют наши национально-культурные объединения, предприниматели, организации. В короткие сроки удается собрать большие объемы гуманитарного груза, — отмечает Дмитрий Ворошилов. — В этот раз к нам присоединились Минераловодское, Георгиевское, Предгорное отделения партии. Там ребята собирают помощь, привозят сюда, то есть наш город стал единым пунктом сбора, куда стекается груз со всего региона КМВ и близлежащих территорий. Помощь еще нужна!

Пункты приема работают в терслужбах микрорайонов и в общественной приемной партии «Единая Россия» (ул. Козлова, 8), без выходных).