Пятигорчане побороли соперников

Завершился открытый краевой турнир по греко-римской борьбе среди юношей, посвященный памяти МС СССР по вольной и классической борьбе В. А Баронина. Воспитанники МБУСШОР № 2 завоевали немало медалей
Золото получили: Артем Казаров, Артем Исаханян, Анвар Якубаев, Тамерлан Кулумбегов, Сурен Агаджанян, Роман Рязанцев, Ашот Агамирян. Серебро завоевали: Георгий Казаров, Артур Меликян, Омар Якубаев, Артур Аллахвердов, Александр Арустамян, Арсен Амбарцумян, Макар Конаплев. Бронзу выиграли: Вадим Мельников, Денис Стариков, Тимофей Журба, Артур Казарян, Юрий Пайметьев, Вачаган Бадалян, Артем Бегларян, Данил Андрусенко, Саргис Берсегян, Ашот Погикян, Арман Погикян, Сергей Ефремов и Максим Нещадин. Тренеры отделения греко-римской борьбы — Анатолий Недоступов, Александр Челапко и Артур Сафарян.