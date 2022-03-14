Пятигорчане продолжают отправлять гуманитарную помощь

Новая партия гуманитарной помощи отправлена из Пятигорска. Утром в воскресенье машина уехала в Ставрополь, а оттуда колонна из четырех большегрузов направится в Крым, город Армянск, где продукты и вещи распределят по пунктам временного размещения беженцев из ДНР и ЛНР. В этот раз пятигорчане собрали более 20 тонн продуктов питания, питьевой воды, одежды и средств гигиены.

— Приняли участие наши национально-культурные объединения, предприниматели, организации, институты, просто неравнодушные жители города. То есть вновь мы всем миром собирали то, что сейчас так необходимо людям, — рассказал глава города Дмитрий Ворошилов. — Работу продолжаем. И 21 марта, скорее всего, отправим еще один гуманитарный автопоезд.

Напомним, сбор гуманитарной помощи осуществляется в местном отделении партии «Единая Россия» (Пятигорск, ул.Козлова,8).