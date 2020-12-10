Пятигорчане сдают ГТО

Декабрь 10, 2020 Главные новости, Пятигорская Правда, Спорт 0 49

Бег, отжимания, гири? А может, плавание?  Для всех, кто неравнодушен к спорту, отличные новости: стартовала необычная физкультурная акция в рамках нацпроекта «Демография». Чтобы стать мастером подтягиваний, бега, скандинавской ходьбы и других упражнений, нужно опубликовать видео или фото в социальных сетях с хештегом #неделяГТО. Все подробности — на официальном портале федерального проекта «Спорт — норма жизни»  — https://norma.sport Выполните норматив, а затем  поделитесь с друзьями специальной карточкой мастера  и историями успеха выполнения того или иного упражнения.  5 человек, которые наберут наибольшее количество лайков, получат призы с символикой федерального проекта «Спорт — норма жизни». Не останавливайтесь на достигнутом, ведь до конца недели можно успеть собрать все карточки!   Кстати, скачать их вы также можете на https://norma.sport

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