Пятигорчане смогут бесплатно пройти тест на ВИЧ

В рамках IV Всероссийской акции Минздрава «Тест на ВИЧ: Экспедиция-2021» Пятигорск посетит команда высококвалифицированных специалистов, чтобы вновь напомнить людям о проблеме ВИЧ-инфекции. Традиционный автопробег мобильных пунктов тестирования брендированных автомобилей белого цвета с широкой красной лентой проводится, чтобы привлечь широкое внимание к вопросам профилактики ВИЧ/СПИДа, рассказать жителям России о путях заражения ВИЧ-инфекцией и мотивировать людей пройти тестирование на ВИЧ. Во время анонимного экспресс-тестирования на ВИЧ эксперты Экспедиции просто и доступно расскажут об этом заболевании, помогут оценить персональные риски и напомнят о действенных мерах защиты. Мобильный пункт будет работать 22 июля с 12.00 до 18.00 в центре города – по улице Козлова, д. 1, на площадке перед Центральной городской библиотекой имени М. Горького. Мероприятие пройдет с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер.