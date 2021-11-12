Пятигорчане стали победителями конкурса профессионального мастерства работников сферы государственной молодежной политики

Подведены итоги конкурса профессионального мастерства работников сферы государственной молодежной политики в Ставропольском крае «Лучший специалист в сфере государственной молодежной политики». По итогам конкурсных испытаний представители молодежи Пятигорска стали победителями сразу в двух направлениях. Первое место в направлении «Представитель органа власти» заняла заведующий отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска Мария Данилова. В направлении «Представитель подведомственного учреждения» лучшей (1 место) была признана исполняющий обязанности директора МБУ «Центр реализации молодежных проектов и программ» Руслана Андрющенко. Напомним, в конкурсе принимали участие руководители и специалисты из молодежных учреждений муниципальных образований Ставропольского края. В финальном этапе участники проявили свои профессиональные качества и выступили с презентацией планов индивидуального развития на ближайший год, а также защитили концепции модели реализации молодежной политики, представили планы развития учреждения по работе с молодежью сроком до 3-х лет и свои авторские проекты. Церемония награждения победителей пройдет на итоговом мероприятии, которое состоится в декабре этого года в краевой столице.