Пятигорчане сыграли вничью

«Машук-КМВ» вничью сыграл с ФК «Алания-2». Матч 27-го тура ОЛИМП – ФНЛ 2 прошел в Ессентуках на стадионе «Ессентуки – Арена». Игра завершилась со счетом 1:1.

В первом тайме было несколько опасных моментов, однако пятигорчане хорошо действовали на флангах атаки. На 26-ой минуте серьезную травму получил форвард «Машука-КМВ» Евгений Рагулькин. Заменить его вышел полузащитник ЭльдиярЗарыпбеков. Счет в матче был открыт на 63-ой минуте. Одноклубники вывели на убойную позицию полузащитника Аслана Засеева, и тот уверенно переиграл один в один голкипера Давида Гиголаева. Уйти от поражения игроки ФК «Машук-КМВ» смогли только под занавес встречи. На 90-ой минуте прорвавшийся по левому флангу полузащитник Шамиль Мавлянов выдал точный пас на набегающего в штрафную площадь Георгия Кучиева, и тот поразил ворота соперника. Итог матча «Алания-2» — ФК «Машук-КМВ» — 1:1 Составы команд: ФК «Алания-2»: Георгий Туаев (К), ЗаурДжаваев, ХетагХабаев (46′ Казбек Мецаев), Алан Гиоев, АзаматХадиков, Аркадий Чараев (70′ Инал Дудаев), Сослан Засеев, УмарХугаев (61′ Арсен Джиоев), Руслан Гогниев (80′ ТаймазКодзасов), Арсен Дряев (46′ Давид Цаллагов), Альберт Наниев. ФК «Машук-КМВ»: Давид Гиголаев, Даниил Пунегов (71′ Элвин Талибов), Юрий Лебедев, Даниил Родин, Вадим Абидоков, Шамиль Мавлянов, Амир Джумаев (66′ ЗаурЦакоев), Ренат Гагиты (К), Ника Гиголаев, Георгий Кучиев, Евгений Рагулькин (28′ ЭльдиярЗарыпбеков).