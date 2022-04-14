Пятигорчане выберут территорию, которая будет благоустроена в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»

С 15 апреля по 30 мая 2022 года стартует рейтинговое голосование по выбору проекта благоустройства на 2023 год. Проголосовать можно за один из трех объектов, набравших наибольшее количество заявок в ходе предварительного отбора:

● благоустройство сквера, лесопарковая зона в районе МБОУ СОШ № 3 (микрорайон Новопятигорск-Скачки);

●благоустройство сквера перед сельским домом культуры в станице Константиновской города-курорта Пятигорска (ул. Октябрьская, 108);

●благоустройство пешеходной (прогулочной) зоны в районе детского сада № 16 «Колокольчик» по пер. Малиновского в пос. Горячеводском г. Пятигорска.

Как проголосовать

— Необходимо зайти на площадку 26.gorodsreda.ru и выбрать город-курорт Пятигорск.

— Авторизоваться одним из двух способов: через «Госуслуги» или по подтвержденному номеру телефона.

— Выбрать из списка общественную территорию, которая, по вашему мнению, должна быть благоустроена в первую очередь.