Пятигорчане выбрали территорию, которая будет благоустроена в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»

Напомним, голосование по выбору проектов благоустройства общественных территорий в Пятигорске проходило с 15 апреля по 30 мая 2022 года на электронной платформе по адресу: 26.gorodsreda.ru/. По итогам голосования было собрано 41 109 голосов. 17 295 голосов достались проекту благоустройства сквера перед сельским Домом культуры в станице Константиновской (ул. Октябрьская, 108). За проект благоустройства сквера, лесопарковая зона в районе МБОУ СОШ № 3 (микрорайон Новопятигорск – Скачки) отдано 15 588 голосов. 8 226 голосов набрал проект благоустройства пешеходной (прогулочной) зоны в районе детского сада № 16 «Колокольчик» по пер. Малиновского в пос. Горячеводском.