Пятигорчанин Давид Аванесян в четвертый раз защитил титул чемпиона Европы среди боксеров-профессионалов в полусреднем весе

В 12-раундовом поединке в Лондоне он выиграл у британца ЛайамаТэйлора техническим нокаутом во втором раунде. Судья остановил бой после мощной атаки Аванесяна с серией точных ударов. Напомним, Давид Аванесян, бывший чемпион мира по версии WBA, дебютировал в профессиональном боксе в 2009 году. Теперь на его счету 28 побед (16 нокаутом), три поражения и одна ничья. В Лондоне 33-летний Давид, спортивная гордость Пятигорска, в четвертый раз защитил пояс чемпиона Европы, который завоевал в марте 2019 года.

— Поздравляем Давида с победой и ждем дома, — после поединка написал на своей инстаграм-странице глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов. Особую благодарность он адресовал тренеру чемпиона — Владимиру Федоровичу Акатову.