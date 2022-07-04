Пятигорчанин – лучший в России!

Июль 4, 2022 Главные новости, Образование, Пятигорская Правда 0 40

Подведены итоги и торжественно закрыта Спартакиада молодежи России допризывного возраста. Третье по счету масштабное событие в этом году посвятили  350-летию со дня рождения Петра I.

В течение пяти дней состязания на спортивных площадках курорта команды, представляющие порядка сорока субъектов страны, прошли разные испытания. В командном зачете по военной подготовке почетное третье место завоевала команда Ставропольского края. В личных зачетах в неполной разборке и сборке автомата Калашникова АК-47 за 18,41 секунды лучшим стал пятигорчанин Александр Заболотнев.

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