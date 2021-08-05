Пятигорчанин Никита Шапран завоевал бронзу молодежной спартакиады по легкой атлетике

Около 600 сильнейших спортсменов из 45 регионов страны боролись за медали на стадионе «Олимпийский» в Чебоксарах. В дисциплине «Толкание ядра» наш земляк поднялся на почетную третью ступень пьедестала почета. И это несмотря на то, что все соперники были старше Никиты на 2 года, а вес ядра составил 6 кг! Напомним, в конце июля пятигорский легкоатлет завоевал серебряную медаль первенства России. Никита Шапран — неоднократный победитель краевых и окружных первенств по легкой атлетике, призер и победитель первенства России, победитель и рекордсмен Всероссийских соревнований Е. Исинбаевой в толкании ядра, победитель легкоатлетических соревнований «Первый в России» в толкании ядра и метании диска. Поздравляем Никиту и его тренера Лидию Анатольевну Шапран, желаем новых ярких побед!