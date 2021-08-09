Пятигорчанин стал серебряным призером Олимпийских игр в Токио!

Ярослав Подлесных в составе олимпийской сборной России по волейболу занял второе место. В тяжелейшей борьбе наша команда уступила сборной Франции со счетом 3:2.

В течение более чем двух часов шла напряженная игра. Преимущество переходило от соперника к сопернику буквально каждую минуту. Это был очень красивый волейбол. В итоге, французам все же удалось первыми получить решающее очко.

Наши ребята увезли домой серебро. Но путь к нему российских волейболистов был непростым и очень ярким. Давайте вспомним основные вехи их выступления в Токио. В групповом этапе сборная России одержала четыре победы (включая разгром команды действующих олимпийских чемпионов — бразильцев), и потерпела единственное поражение. В плей-офф россияне вышли с первого места в группе. В четвертьфинале наши ребята всухую одолели команду Канады со счетом 3:0. А в полуфинале вновь (второй раз за неделю!) встретились с бразильцами — и снова не оставили им ни малейшего шанса. И во многом благодаря пятигорчанину Ярославу Подлесных. Именно на его подачах сборная России сделала решающий рывок и довела третий сет до победы – 26:24. В четвертом сете Подлесных записал в свой актив еще четыре очка. Итог — победа наших парней со счетом 3:1 и путевка в финал Олимпийских игр.

— Ярик вышел и сделал то, что должен делать настоящий мужик! — Так прокомментировал битву в полуфинале генеральный менеджер сборной России по волейболу Сергей Тетюхин. — Он не отжался, не попытался снять с себя груз ответственности, просто введя мяч на другую сторону, а выходил и засаживал подачу по-настоящему, по-мужски. Это говорит о том, что у него есть характер. Конечно, его заслуга очень большая, в такой ответственный момент права на ошибку особо и нет. Я очень рад, что у наших ребят есть такой характер, стержень!

Ярослав Подлесных также дал комментарий по поводу прошедших игр на Олимпиаде в Токио: «Это был матч — «выиграй или умри».

Пятигорчане горячо болели за своего земляка. Особенно сильно держали кулачки жители станицы Константиновская, где когда-то делал свои первые шаги в волейболе Ярослав.

Волновался и первый тренер Подлесных — Олег Старцев. Он «программировал» своего воспитанника исключительно на золото, напоминал: любой успех это 1% таланта и 99% тяжелого труда.

— Ярик у меня боец, — говорит Олег Старцев. — С детства отличался просто фанатичной работоспособностью, преданностью спорту. Приходил за два часа до начала тренировки. Упорно осваивал новые техники, и уже в шестом-седьмом классе отлично выполнял сложнейшие технические упражнения. Перемещаясь по всему полю, из любой позиции «доставал» мячи. Легко выигрывал у старшеклассников. Волейбольная акробатика у него хорошо шла: перекаты, падения, редко кому это так удается. Перед финалом я его настраивал, конечно, на успех. А сам понимал: если Ярик выйдет на площадку — французам несдобровать!

Надо сказать, так и получилось. Финал держал в напряжении до последних секунд. За напряженной игрой вместе с пятигорчанами следил и глава города Дмитрий Ворошилов.

— Красивая, зрелищная игра, в постоянном напряжении, чуть не дотянули, — прокомментировал он на своей Инстаграм-странице. — Поздравляем наших ребят! Поздравляем и выступавшего в составе сборной пятигорчанина Ярослава Подлесных! Ждем нашего «серебряного олимпийца» дома! Ярик, земляки тобой гордятся!

Волейбол нравился Ярославу с детства. «Я этого мальчишку увидела в третьем классе. Тогда Ярик ходил на борьбу, но нехотя. Все время говорил, что хочет играть с мячом. Мы уговорили родителей перевести его на волейбол», — поделилась воспоминаниями ныне тренер- преподаватель СШОР № 1, а в то время учитель физкультуры в СОШ № 7 станицы Константиновской Татьяна Воробьева.

Поздравляем Ярослава Подлесных! Желаем дальнейших успехов!

Для справки: Ярослав Подлесных родился в 1994 году в Пятигорске. Первоначально играл на позиции связующего, но позже сменил амплуа и стал доигровщиком. С 2017 года защищает цвета кемеровского Кузбасса. В сезоне 2018/2019 Подлесных вместе с Антоном Карпуховым составил основную пару доигровщиков кемеровского клуба и помог ему впервые в истории завоевать золотые медали чемпионата страны. После завоевание чемпионства вошел в состав сборной России, «Он не пробовал алкоголь, кувыркается на площадке и попал в сборную, не будучи мастером спорта… Ярослав Подлесных — один из самых необычных волейболистов страны», — так писал о нем «Спорт-экспресс». В 2019 Подлесных дебютировал в сборной в первой игре Лиги наций с французами, заработал три очка. По итогу турнира сборная завоевала золото. • Чемпион России (2021) • Обладатель Кубка России (2020) • Обладатель Кубка ЕКВ (2020/21).