Пятигорчанка Алиса Малашихина – победитель всероссийского конкурса

Школьница из Пятигорска Алиса Малашихина стала победительницей всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия».

Алиса представила проект, направленный на повышение уровня грамотности учеников родной школы №29 и в целом жителей Пятигорска. Напомним, этот конкурс — один из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». В течение двух дней финалисты первой возрастной категории (от 14 до 17 лет) представляли свои конкурсные работы в онлайн-формате. По итогам защит был определен 21 победитель. В их числе оказалась и пятигорчанка Алиса Малашихина. Она стала лучшей в номинации «Мой родной язык». В рамках своего конкурсного проекта Алиса вместе с одноклассниками подготовила плакаты «Говори правильно» и «Пиши правильно». Сначала их разместили в холле школы №29 и возле кабинетов русского языка и литературы, а позже проект вышел на городской уровень – его одобрила и поддержала администрация Пятигорска. В общей сложности команда Алисы Малашихиной подготовила и разместила на досках объявлений в разных точках города 100 плакатов с социальной рекламой.

— Работа над проектом приносит мне большую радость, особенно, когда я вижу результат: вывески с ошибками сняты. Но я не остановилась на достигнутом. Продолжаю искать и исправлять, где это возможно, ошибки, провожу опросы школьников, со своей командой печатаем и развешиваем листовки с социальной рекламой. Я стремлюсь воплотить в жизнь все свои предложения. Уверена, что общими силами, при поддержке платформы «Россия – страна возможностей», мы сможем это сделать, – рассказала Алиса.

Кстати, среди победителей конкурса есть и еще один представитель Ставропольского края — Руслан Спиридонов, студент филиала Ставропольского государственного педагогического института в городе Ессентуки. В номинации «Моя предпринимательская инициатива. Креативные индустрии для развития регионов» он представил проект создания театральной студии для дошкольников.