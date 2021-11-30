Пятигорчанка Анастасия Уколова стала победительницей премии ОК!AWARDS «Больше чем звезды»

В Москве состоялась торжественная церемония вручения премии ОК!AWARDS «Больше чем звезды». Награды были вручены в одиннадцати основных номинациях. В числе победителей актеры, музыканты, представители шоу-бизнеса. Награду в номинации «Новые лица экрана» получила пятигорчанка, российская актриса театра и кино Анастасия Уколова. За наградой Анастасии стоит не только многогранный талант, актерское мастерство и тысячи голосов со всей страны, отданных в поддержку любимой актрисы, но и отличающее ее трудолюбие.

В фильмографии Уколовой почти три десятка фильмов, спектакли в МХАТ им.Горького, в театре «Квартет И», она участвовала в большом количестве проектов, принимала участие в качестве ведущей в телевизионных программах и проявила себя как талантливая вокалистка.

В сентябре этого года Анастасия стала участницей Венецианского кинофестиваля в Италии, где был представлен фильм Наташи Меркуловой и Алексея Чупова под названием «Капитан Волконогов бежал», в котором актриса сыграла одну из главных ролей. Кстати, на этой неделе, 3 декабря в 23.10. на телеканале «Культура» пройдет встреча ведущих с Анастасией Уколовой в программе «2Верник2». Актриса расскажет о своём увлечении джазовой музыкой и желании сначала сделать карьеру вокалистки (Настя успешно окончила эстрадно-джазовое отделение ДМШ №2 г. Пятигорска), а также о том, что повлияло на ее стремление стать актрисой. Пожелаем Анастасии дальнейших успехов в творчестве и исполнения ее заветных желаний!