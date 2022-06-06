Пятигорчанка Ксения Пимичева – победительница IX Международного конкурса юных концертмейстеров

В Кисловодске собрались талантливые молодые музыканты из городов и районов Ставрополья, республик Северного Кавказа, Москвы, Екатеринбурга, а также из Беларуси, Аргентины и Китая. Конкурс учрежден Министерством культуры Ставропольского края и проводится под патронатом губернатора Владимира Владимирова. Юный концертмейстер из Пятигорска Ксения Пимичева, воспитанница Детской школы искусств имени В.И. Сафонова, стала лауреатом I степени в младшей возрастной группе. — Ксения, поздравляю с победой! Слова благодарности преподавателю Светлане Николаевне Куликовой, — написал в своем телеграм-канале глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.