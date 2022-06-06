Пятигорчанка Ксения Пимичева – победительница IX Международного конкурса юных концертмейстеров

Июнь 6, 2022 Главные новости, Образование, Пятигорская Правда 0 261

В Кисловодске собрались талантливые молодые музыканты из городов и районов Ставрополья, республик Северного Кавказа, Москвы, Екатеринбурга, а также из Беларуси, Аргентины и Китая. Конкурс учрежден Министерством культуры Ставропольского края и проводится под патронатом губернатора Владимира Владимирова. Юный концертмейстер из Пятигорска Ксения Пимичева, воспитанница Детской школы искусств имени В.И. Сафонова, стала лауреатом I степени в младшей возрастной группе. — Ксения, поздравляю с победой! Слова благодарности преподавателю Светлане Николаевне Куликовой, — написал в своем телеграм-канале глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

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