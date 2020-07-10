Пятигорчанка – лучшая в крае

Пятигорчанка Юлия Гришанина — лучший педагог-психолог Ставропольского края.

Завершился региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства. За победу боролись 32 педагога-психолога из 23 муниципальных районов и городских округов Ставрополья. Диплом за первое место и денежную премию получила Юлия Гришанина, педагог-психолог пятигорского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи семье и детям. Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Педагог-психолог России» проводится с 2007 года. На краевом уровне мероприятие проводит региональное министерство образования и краевой психологический центр. Испытания проходили в заочной форме. Как рассказали в Управлении информполитики Ставрополья, следующий, федеральный этап конкурса продлится по 30 сентября. Он включает два тура: экспертный и полуфинал, который пройдет в Москве. И Юлия Гришанина, педагог-психолог из Пятигорска, имеет все шансы войти в число призеров.