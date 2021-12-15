Пятигорчанка Мария Данилова – лауреат Всероссийской премии «Время молодых»

Торжественная церемония награждения прошла в Москве. «Время молодых» — премия достижений от Росмолодежи. В этом году ее вручают впервые, а среди претендентов – руководители и специалисты органов государственной власти регионов России в сфере молодежной политики. Молодежный лидер города Пятигорска, заведующая отделом по делам молодежи администрации города Мария Данилова стала лауреатом премии и вошла в тройку лидеров одной из самых популярных номинаций – «Время лучших», в которой жюри рассмотрело более 740 заявок.

Среди участников номинации в категории «Муниципальные руководители органов по делам молодежи» были презентованы профессиональные достижения. Мария поделилась собственным подходом к работе, внедрением новых методик и успешных практик, реализованных не только на территории Пятигорска, но и всего Ставропольского края. Поздравляем! Желаем новых побед и ярких достижений!