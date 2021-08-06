Пятигорчанка покорила Золотое кольцо России!

Пятигорские красавицы продолжают покорять подиумы. Завершился конкурс красоты «Корона Волжской Земли», где наша землячка Олеся Кашинцева заняла первое место и стала «GrandPrixMissis Золотое кольцо России». О своих впечатлениях Олеся рассказала читателям «Пятигорки».

— Когда я получила приглашение на конкурс, то даже не раздумывала, — отметила Олеся Кашинцева. — Такие яркие мероприятия помогают мне расти, развиваться и держать форму.

По словам пятигорчанки, это не первый ее конкурс красоты, поэтому она уже понимала все тонкости, в ее пользу говорил опыт. Но расслабляться было нельзя. Подготовка заняла около месяца. Будущая победительница тщательно готовила наряды, оттачивала походку, движения, репетировала даже улыбку.

— Для меня самое волнительное в любом конкурсе красоты — это выход на сцену в национальном костюме, — делится эмоциями Олеся. — Я долго искала себе наряд и нашла то, во что влюбилась с первого взгляда. И вот наступает тот самый момент, когда ты идешь по подиуму, нужно показать костюм, себя, желательно не упасть. Вспоминаю, и аж мурашки бегут. В этот раз сначала мне было тяжело дышать, потом стало жарко, казалось, что юбка весит тонну. Страшно было запутаться в платье и упасть. Но сделав первый шаг и услышав, что говорит про меня ведущий, я поняла, что все эти слова восхищения именно обо мне, и тогда начала вышагивать по-королевски: с улыбкой, уверенностью, что я лучшая!

На конкурсе у Олеси Кашинцевой был и творческий номер. Она пела очень красивую лирическую песню. Члены жюри были в восторге. Также у красавиц состоялись и интеллектуальные соревнования. Олесе задали вопрос про ее благотворительные проекты, поэтому отвечать ей было совсем не сложно.

— Когда назвали мою фамилию при награждении, я растерялась и даже не поняла, какого цвета корону мне надели, — вспоминает Олеся. — А потом ко мне подошел мой сын и спросил: «Мама, ты выиграла?» Я ответила: «Да!», и он сказал, что очень мною гордится. И тогда я заплакала.

После победы в конкурсе Олеся Кашинцева вошла в официальный топ «100 самых красивых женщин России». Награждение состоится 16 октября. Сейчас она готовит самое шикарное платье и туфли для этого важного мероприятия.

Уже после конкурса Олеся, участвуя в музыкальном фестивале «MusicMan», получила номинацию «Певица года». Благодаря чему познакомилась с поэтом и композитором, которые пообещали написать для нее песню. Имена авторов красавица пока не называет, но говорит, что скоро будет хит.

Кстати:

Дальнейшие планы Олеси связаны с конкурсом в родном городе «Корона Пятигорска». Она вместе с другими участницами активно готовится к финалу, который состоится уже в сентябре. Прием заявок еще идет в трех категориях: мисс, миссис и миссис классик (40+).

И, безусловно, Олеся продолжает работу над своими проектами, в том числе благотворительными. «Совершенствую мир и открываю каждой девушке, женщине путь королевы. Так уж я устроена», — говорит Олеся Кашинцева.