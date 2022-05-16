Пятигорчанка представит край на чемпионате «Молодые профессионалы 2022»

Подведены итоги Отборочных Соревнований для участия в Финале X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2022. В компетенции «ИТ-решения для бизнеса на платформе 1С Предприятие 8» в число финалистов вошла пятигорчанка Лукошкина Юлия, ученица МБОУ КСОШ №19.

В отборочном туре состязались конкурсанты из 11 регионов России. Ребята создавали систему учета для предприятия ЖКХ. Установка тарифов, начисление и оплата услуг, прием заявок от жильцов. Все эти задачи стояли перед конкурсантами, и были выполнены.

Работой Юли уже заинтересовалась фирма 1С.

— В прошлом году я не смогла пройти в финал, — рассказала Юлия. – Узнав, что есть возможность вновь поучаствовать, я решила заниматься более усиленно, и пойти дальше. Когда стали известны результаты регионального этапа, то мы с моим преподавателем Дмитрием Польским начали активно готовиться. За короткое время мы прошли много тем, часть из них изучали уже в Уфе, в свободное от соревнований время. Самое трудное в чемпионате для меня оказалась необходимость правильно распределять свое время, так как его было очень мало для большого объема задач. После того, как соревновательные дни закончились и работы отправились на проверку, было очень сложно дождаться результатов. Мы с педагогом очень волновались. Я была на седьмом небе от счастья, когда узнала, что прошла в финал! Сейчас готовлюсь к нему. Думаю, что он будет ни чуть не легче, чем региональный и отборочный этапы. Очень хочется проверить свои знания и умения. С нетерпением жду сентября.

«Юлия много работала и нынешний успех – логичный итог ее усилий. Готовимся сразиться за медаль в финале», — отметил Дмитрий Польский

По словам Дмитрия, задания на чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2022 построены таким образом, что позволяют проверить себя уже как будущего специалиста, что может послужить большим плюсом, как при поступлении в вуз, так и во время учебы в нем.

Заместитель директора СОШ № 19 по учебно-воспитательной работе Диана Дзгоева подчеркнула, что Юлия Лукошина – очень старательная и целеустремленная ученица. Она много готовилась к соревнованиям и, безусловно, заслуживает победы. Юлия и ее педагоги благодарят депутата Думы Пятигорска Владимира Савченко за спонсорскую помощь и поддержку на протяжении нескольких лет.

Юлия Лукошина стала единственным финалистом юниором, который представит Ставропольский край в финале Национального Чемпионата, который состоится в сентябре в городе Саранске. Пожелаем ей успеха!