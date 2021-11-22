Пятигорчанка стала призером Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Ученица гимназии №11ВероникаКачевская стала призером всероссийского конкурса, финал которого прошел в международном детском центре «Артек» в Крыму. Призеры и победители были выявлены по результатам решения практических заданий и защиты проектов по различным тематическим направлениям. Стоит отметить, что в текущем году Вероника участвовала в «Большой перемене» впервые и сумела дойти до финала. Вместе со своей командой Вероника разработала проект на тему «Искусство и творчество» и защитила его перед комиссией. Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках национального проекта «Образование». Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи, АНО «Россия – страна возможностей» и Российское движение школьников. Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.