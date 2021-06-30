Пятигорчанка в числе победителей Всероссийского Конституционного диктанта

Июнь 30, 2021 Главные новости, Образование, Пятигорская Правда 0 69

Организатором выступил Фонд поддержки образовательных проектов «Стратегия будущего». В диктанте приняло участие более  12 тысяч участников из 85 регионов страны.  50 конкурсантов, набравших  наибольшее количество баллов, стали победителями проекта. Среди них  – студентка Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС Виктория Щербакова. Ей удалось получить 189 балов из 200 возможных. Конституционный диктант — это всероссийская просветительская акция, направленная на популяризацию Конституции Российской Федерации, повышение правовой культуры, развитие правового государства и гражданского общества.  Конкурсные задания были разделены на два блока: в первом необходимо было решить тестовые задания, дополнить текст соответствующими терминами и фразами,  во втором – написать эссе на заданную тему.

— Знать Конституцию — это значит знать свои права и обязанности, основы развития   государства и общества, понимать государственное и политическое устройство России, воспитывать в себе уважение к основному закону и к праву в целом, — убеждена победительница проекта, студентка Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС  Виктория Щербакова. —  Было очень интересно проверить полученные в вузе знания    основ конституционного права!

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