Пятигорчанка в числе победителей Всероссийского Конституционного диктанта

Организатором выступил Фонд поддержки образовательных проектов «Стратегия будущего». В диктанте приняло участие более 12 тысяч участников из 85 регионов страны. 50 конкурсантов, набравших наибольшее количество баллов, стали победителями проекта. Среди них – студентка Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС Виктория Щербакова. Ей удалось получить 189 балов из 200 возможных. Конституционный диктант — это всероссийская просветительская акция, направленная на популяризацию Конституции Российской Федерации, повышение правовой культуры, развитие правового государства и гражданского общества. Конкурсные задания были разделены на два блока: в первом необходимо было решить тестовые задания, дополнить текст соответствующими терминами и фразами, во втором – написать эссе на заданную тему.

— Знать Конституцию — это значит знать свои права и обязанности, основы развития государства и общества, понимать государственное и политическое устройство России, воспитывать в себе уважение к основному закону и к праву в целом, — убеждена победительница проекта, студентка Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС Виктория Щербакова. — Было очень интересно проверить полученные в вузе знания основ конституционного права!