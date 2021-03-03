Пятигорчанка — в финал телепроекта Первого канала «Я почти знаменит»

Девушка покорила жюри феноменальной памятью. «Я почти знаменит» —шоу талантов, участники которого демонстрируют уникальные способности всей стране.

Мнемотехник, тренер и руководитель школы по развитию памяти Анна Бондаренко из Пятигорска со своими учениками 14-летней Екатериной Масленниковой (Пятигорск, МБОУ СОШ № 22) и 13-летним Владиславом Кукиевым (Ессентуки) в отборочном туре получили сразу три голоса из трех и сразу прошли в финал проекта. Для Кати, Влада и Анны приготовили задание – запомнить 100 флагов стан мира за 1 минуту, а затем воспроизвести их в указанном порядке на стенде. Наши земляки справились с заданием блестяще.

— Занимаюсь мнемотехникой уже год. К выступлению готовились каждый день в течение месяца, по 2-3 часа. Очень волновалась и в процессе самой съемки передачи, и когда объявили о выходе в финал. Я была в растерянности, для меня это было в новинку. Оцениваю сложность задания на 8 из 10 – было отчасти легко и отчасти нет, — рассказала Екатерина Масленникова корреспонденту компании «АТВ-медиа». Талант наших ребят оценивали жюри в составе фигуриста Алексея Ягудина, телеведущей Жанны Бадоевой и артиста балета Николая Цискаридзе. Справочно: Мнемотехника, мнемоника – это техника, которая помогает запоминать большие объемы информации, не прилагая особых усилий. В основе запоминания лежит визуализация понятий. Кстати, в апреле 2020-го пятигорчанка Екатерина Масленникова принимала участие в Первом онлайн-турнире по мнемотехнике, где в категории «Любители» заняла 3 место. А в октябре в той же категории ей удалось стать серебряным призером.