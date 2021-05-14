Пятигорчанка – в финале конкурса «Георгиевская лента»

Пятигорчанка Злата Литвинова стала финалистом литературного конкурса «Георгиевская лента». Торжественная церемония чествования победителей, призеров и финалистов прошла в Москве. Литературный конкурс учрежден Российским союзом писателей в ознаменование Великой Победы и с целью укрепления национального самосознания и патриотизма, а также возрождения интереса к героической истории России. Это дань памяти героизму советского народа, проявленному на полях сражений и в тылу.

Победителей и финалистов «Георгиевской ленты» наградили памятными дипломами. В конкурсе приняли участие несколько тысяч человек, в финал вышли 45 из них. В их числе и поэтесса из Пятигорска – Злата Литвинова. Финалистке также вручили медаль «Георгиевская лента 250 лет», учрежденную Российским союзом писателей и по своему статусу являющуюся общественной наградой. Ею награждают поэтов и писателей за вклад в укрепление национального самосознания и патриотизма, возрождение интереса к героической истории России. В рамках торжественного вечера присутствующих приветствовал президент Российского союза писателей Дмитрий Кравчук. Он отметил, что в нынешнем конкурсном сезоне выпущено девять альманахов с произведениями участников.