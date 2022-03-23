Пятигорчанка Ярослава Суханова – серебряный призер всероссийского турнира по плаванию «Инклюзивные старты»

Март 23, 2022 Главные новости, Пятигорская Правда, Спорт 0 303

Соревнования прошли в Москве и были посвящены Международному дню людей с синдромом Дауна. 95 спортсменов из 17 регионов страны приняли участие в стартах в пяти плавательных дисциплинах: свободное плавание с поддержкой на дистанции 25 метров, вольный стиль (25 м), брасс (25 м), вольный стиль (50 м), на спине (50 м). Ставропольский край представляли Ярослава Суханова из Пятигорска и Татьяна Пронская из Георгиевска.

— Девочки показали прекрасные результаты, — отметил в своем телеграм-канале глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов. — Ярослава завоевала серебро на дистанции 25 метров вольным стилем. Татьяна на дистанции 25 метров в стиле кроль одержала победу и получила золото, в стиле брасс – бронзу. Поздравляю девочек с победой! Слова благодарности родителям и тренерам!

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